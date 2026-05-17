Confirmado en Querétaro: lanzan programa de traslados seguros para mujeres en situación de riesgo

Mujeres que enfrentan contextos de violencia o vulnerabilidad en Querétaro contarán con un nuevo esquema de apoyo para trasladarse de forma segura a espacios de atención y acompañamiento. La estrategia fue presentada mediante un acuerdo entre la Secretaría de las Mujeres del estado y Uber México para facilitar el acceso a servicios institucionales.

El programa busca apoyar principalmente a mujeres que requieren acudir a asesorías, consultas, entre otros trámites, evitando que problemas de movilidad, costos de transporte o situaciones de inseguridad compliquen su acceso a estos servicios.

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¿Cómo funcionarán los traslados seguros en Querétaro?

El convenio contempla viajes destinados a mujeres canalizadas por instituciones de atención, especialmente en casos donde sea necesario acudir rápidamente a espacios de apoyo o seguimiento.

Los traslados podrán utilizarse para asistir a:

Orientación legal

Atención psicológica

Consultas especializadas

Trámites prioritarios

Procesos de acompañamiento

Actividades comunitarias

Espacios de capacitación

Durante la primera etapa del programa se prevé la realización de aproximadamente 600 viajes al mes a lo largo de un año.

Posteriormente, las autoridades evaluarán los resultados obtenidos para determinar si el esquema puede ampliarse o mantenerse en operación en otras etapas dentro de Querétaro.

🚺🚗 La Secretaría de las Mujeres (@semujeres_qro) firmó un convenio de colaboración con Uber para otorgar 600 viajes mensuales destinados a facilitar traslados para atención y acompañamiento de la dependencia#Querétaro #Mujeres #Movilidad #CódiceInformativo pic.twitter.com/TDI2kINTpK — Códice Informativo (@codice_informa) May 11, 2026

¿Quiénes podrán solicitar los viajes?

De acuerdo con el convenio, el esquema está dirigido a mujeres que actualmente reciben apoyo mediante dependencias o instituciones relacionadas con atención a violencia y acompañamiento especializado.

Por ahora, el acceso a los viajes se realizará mediante canalización institucional, por lo que no se ha anunciado un sistema abierto de registro público para solicitar traslados directamente.

¿Por qué se implementó esta estrategia?

De acuerdo con las autoridades de Querétaro, muchas mujeres enfrentan dificultades para trasladarse de forma segura hacia lugares donde reciben asesoría, protección o atención especializada.

Además de temas relacionados con seguridad, también existen obstáculos económicos y de movilidad que pueden provocar que algunas personas suspendan procesos importantes de acompañamiento o seguimiento.

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