Querétaro fortalece su Centro de Emprendimiento: estos son los talleres y cursos que ofrece a mujeres

4.300 mujeres. Esa es la cifra que respalda el cambio. No es discurso, es realidad en las calles de Querétaro.

El municipio dio un giro al Centro de Empoderamiento. Felifer Macías, presidente municipal, lo confirmó sin rodeos: el nuevo modelo ya está operando. La Secretaría de la Mujer tomó las riendas.

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¿Por qué este modelo en Querétaro funciona diferente?

Primero, las mujeres pasan por un espacio de contención: salud emocional, actividad física, chequeos médicos. Solo después brincan a la formación técnica con ICATEC o CECATI. Es un proceso, no un trámite.

El segundo círculo —el de empoderamiento integral— mete el acelerador. Herramientas para manejar el estrés, capacitación laboral con salida real y acciones de salud preventiva. Todo amarrado. Sin cabos sueltos.

¿El resultado? Mujeres que no solo aprenden un oficio, sino que recuperan confianza.

Talleres con salida laboral: ¿qué puedes estudiar?

La oferta del centro responde a lo que el mercado local está pidiendo. Entre las opciones más solicitadas:

Gastronomía y panadería artesanal

Estilismo: corte, maquillaje y aplicación de uñas

Confección de ropa y bisutería

Floristería para eventos y temporadas

Cada ruta incluye asesoría para trámites, vinculación con empleadores y seguimiento post-curso. La meta: que el aprendizaje se traduzca en ingresos.

Para las familias mexicanas, esto tiene un efecto dominó. Cuando una mujer genera ingresos, mejora la dinámica del hogar, se reducen tensiones y se abren oportunidades para los hijos. No es teoría, es lo que han documentado estudios del CONEVAL y organizaciones civiles.

El enfoque de Querétaro se distingue por la cercanía. Las usuarias no llegan a una ventanilla fría. Hay acompañamiento desde el primer día. Alguien que te explica, que te orienta, que no te deja tirar la toalla cuando la cosa se pone difícil.

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