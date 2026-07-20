Corte de luz hoy: CFE anuncia apagón eléctrico en Tabasco; colonias que se quedan sin luz por horas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene programado un corte de luz en el estado de Tabasco, este martes 21 de julio. La compañía de luz informó a vecinos y negocios que al menos siete colonias del estado de se quedarán sin suministro de energía eléctrica hasta por seis horas. Para que no te tomen por sorpresa, en adn Noticias, te contamos cuál es la zona afectada.

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¿Por qué no hay luz en Tabasco hoy 21 de julio?

De acuerdo con un comunicado de la Comisión Federal de Electricidad en Tabasco, este martes se llevará a cabo un apagón eléctrico en la zona de Comalcalco, debido a que los técnicos de la CFE deberán realizar trabajos de refuerzo de líneas, subestaciones y la operación de brigadas adicionales para garantizar la estabilidad del servicio eléctrico y evitar los apagones.

Corte de luz hoy 21 de julio Anuncian apagón eléctrico en Tabasco hoy 21 de julio.

El apagón eléctrico de la CFE en Tabasco está programado este martes 21 de julio, en un horario de entre las 9:30 a las 15:30 horas.

Corte de luz en Tabasco: Lista de colonias sin servicio este martes 21 de julio

En su comunicado, la Comisión Federal de Electricidad en Tabasco señaló que el apagón eléctrico del 21 de julio afectará a siete colonias de Comalcalco. Este es el listado:

Guacimal

El Naranjito

Ej. Guatemalán

R/a Reyes Hernández (1ra y 2da Sección)

(1ra y 2da Sección) R/a León Zárate (1ra y 2da Sección)

Recomendaciones en caso de apagón eléctrico en tu colonia

Desconectar los aparatos eléctricos al menos 15 minutos antes de que comience el corte

al menos 15 minutos antes de que comience el corte Esperar 15 minutos mínimo antes de conectar los aparatos una vez que termine el corte

los aparatos una vez que termine el corte Mantener cerrado el refrigerador para que se mantenga la temperatura dentro

para que se mantenga la temperatura dentro Cargar celulares, baterías, tablets y laptops antes del corte

¿Cómo reportar un apagón de luz ante la CFE?

WhatsApp de la CFE : Envía la palabra " Luz " al 55 4195 7878 y sigue las instrucciones automatizadas.

: Envía la palabra " " al 55 4195 7878 y sigue las instrucciones automatizadas. WhatsApp de la CFE: Envía la palabra "Luz" al 55 4195 7878 y sigue las instrucciones automatizadas.

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