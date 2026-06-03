Vivienda Violeta en Baja California: requisitos y paso a paso para aplicar al programa de casas

Obtener una vivienda en México se ha convertido en un reto cada vez mayor para millones de personas. El aumento en los precios de las casas, los requisitos para acceder a créditos y el costo de vida han complicado la posibilidad de construir un patrimonio propio. Para muchas mujeres, especialmente aquellas que son jefas de familia, el camino puede resultar aún más difícil.

Ante este panorama, el Gobierno de Baja California impulsa el programa Vivienda Violeta, una iniciativa diseñada para apoyar a mujeres que buscan acceder a una vivienda propia. A través de este esquema, las beneficiarias pueden acercarse a una solución habitacional, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y participen en el proceso de selección definido por las autoridades.

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¿Quiénes pueden solicitar una casa de Vivienda Violeta en Baja California?

Vivienda Violeta está dirigido principalmente a mujeres que son responsables del sostenimiento de su hogar y que actualmente no tienen una vivienda a su nombre.

El programa prioriza a:

Madres autónomas

Jefas de familia con hijas, hijos o dependientes económicos

Requisitos para acceder a Vivienda Violeta

El primer paso para ser beneficiaria, parte de una revisión socioeconómica, ya que permite determinar si la solicitante cumple con el perfil establecido para recibir el apoyo.

Los requisitos pueden variar entre convocatorias, pero existen condiciones que se mantienen dentro del programa:

Ser mujer jefa de familia o madre autónoma

Tener dependientes económicos

Residir en Baja California

No contar con vivienda propia

Presentar la documentación requerida

Aprobar la evaluación socioeconómica

La documentación específica puede modificarse en cada convocatoria, por lo que es importante revisar la información vigente antes de iniciar el trámite.

En el pasado, muchas familias vivían con la angustia de no tener un techo seguro. Gracias al programa Vivienda Violeta, Valeria ha transformado esa incertidumbre en un hogar cómodo y seguro para su familia.💜🏡 pic.twitter.com/xHgXK63Xlc — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) May 9, 2025

¿Cómo aplicar al programa Vivienda Violeta?

El registro depende de las convocatorias emitidas por el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI) en Baja California, organismo encargado de operar el programa.

Actualmente no existe una convocatoria abierta para incorporarse al programa, ya que el proceso más reciente se realizó en noviembre de 2025. Sin embargo, debido a que los lugares disponibles suelen ser limitados y la demanda es alta, se recomienda mantenerse atento a los anuncios del INDIVI, donde se publican oportunamente las fechas de registro, los requisitos y la documentación necesaria para participar.

Las casas no son gratuitas: esto debes saber antes de registrarte

Uno de los puntos que más dudas genera es el esquema de pago. Y es que aunque el programa no exige un enganche o pago inicial, sí contempla créditos sin intereses, por lo que las beneficiarias deben cubrir mensualidades para conservar la vivienda.

Diversas etapas del programa han manejado mensualidades cercanas a los 3,900 pesos, aunque los montos pueden variar según las características de la vivienda y las condiciones de cada convocatoria.

¿Qué incluyen las viviendas de Vivienda Violeta?

Las viviendas entregadas mediante este programa cuentan con características que buscan reducir algunos gastos del hogar y permitir futuras ampliaciones.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales, las casas incluyen:

Dos recámaras.

Cocineta.

Loseta.

Rejas.

Cerco perimetral.

Espacio disponible para ampliaciones futuras.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la incorporación de paneles solares. Según la información oficial del programa, estos sistemas pueden ayudar a disminuir una parte importante del consumo de energía eléctrica del hogar.

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