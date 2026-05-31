Confirman nuevos transportes para conectar el Valle de Guadalupe con todo Baja California: estas son las rutas, días y horarios

El Valle de Guadalupe tendrá conexión directa con distintos puntos de Baja California a través de la nueva Terminal de Autobuses, que fue recientemente inaugurada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué horarios operará la nueva terminal de Baja California?

Según lo previsto, la nueva terminal operará todos los días de la semana en un horario de 6:00 a 22:00 horas. Además, el servicio incluye una ruta directa desde San Luis Río Colorado, Sonora, hasta Ensenada.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, aseguró que la obra busca ofrecer traslados seguros y cómodos. “Hoy damos herramientas para seguir creciendo con grandeza, con sustentabilidad, conservando su esencia y abriéndose al mundo”, sostuvo la funcionaria.

El nuevo sistema de transporte turístico incluirá 10 unidades tipo taxi de sitio para recorridos dentro del Valle y el Tranvía Turístico.

¿Qué es el Tranvía Turístico del Valle de Guadalupe y a dónde va?

Junto con la terminal, arranca el programa piloto del Tranvía Turístico, que operará de forma gratuita durante su primer mes. El recorrido parte desde la terminal recién inaugurada en Baja California y conecta algunos de los puntos más visitados del corredor turístico:

Sol de Media Noche

Cava Valentina

El Cielo

Elena Restaurante

Corteza del Valle

Casa Frida

Museo de la Vid y el Vino

¿Qué otras medidas se anunciaron para el Valle de Guadalupe en Baja California?

Además de la inauguración de la Nueva Terminal de Autobuses, el gobierno estatal presentó acciones en materia de seguridad y movilidad para el corredor vitivinícola. Se anunció una nueva base de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana para mejorar tiempos de respuesta y coordinación operativa en la zona.

También se presentó la campaña “Cuidemos al Ciclista”, impulsada junto con el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, para promover la convivencia vial y la protección de ciclistas en carreteras.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.