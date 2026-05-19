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¡Cuídate! Lista de vacunas que necesitan las mujeres en México para cada etapa de la vida

Mantenerse al día con las inmunizaciones es de suma importancia para evitar infecciones, fortalecer el sistema inmunológico y asegurar una buena calidad de vida.

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2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

El esquema de vacunación para mujeres en México, según la Cartilla Nacional de Vacunación, incluye inyecciones universales y algunas específicas dependiendo de la edad, condición de salud o si se encuentran en etapa de gestación.

Mantenerse al día con las inmunizaciones es de suma importancia para evitar infecciones, fortalecer el sistema inmunológico y asegurar una buena calidad de vida en cada etapa.

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¿Qué vacunas necesita una mujer?

1. Vacunas para mujeres de 20 a 59 años

  • Td (Tétanos y Difteria): Se aplican dos dosis iniciales con un intervalo de cuatro semanas, y un refuerzo cada 10 años.
  • Sarampión y Rubéola (SR): Se aplica una dosis a mujeres en edad fértil que no cuenten con el esquema completo de vacunación.
  • Influenza estacional: Una dosis anual durante la temporada invernal.
  • COVID-19: Se aplican refuerzos o dosis anuales según las campañas de vacunación vigentes.

2. Vacunas adicionales (Embarazadas)

  • Tdap: Protege contra tétanos, difteria y tos ferina; se recomienda entre la semana 27 y 36 de gestación en cada embarazo.
  • Virus Sincicial Respiratorio (VSR): Aplicación gratuita entre las semanas 32 y 36 de embarazo para proteger al recién nacido.

3. Mujeres de 60 años en adelante

  • Neumococo: Se administra una dosis para prevenir enfermedades graves como la neumonía, y se requiere un refuerzo cada cinco años.

4. Vacunas que se pueden requerir (fuera de cartilla básica)

  • Virus del Papiloma Humano (VPH): Recomendada para adolescentes y mujeres jóvenes; también se administra en el sector privado para mujeres adultas interesadas en protegerse contra el cáncer cervicouterino.
  • Hepatitis B: Especialmente indicada si existen factores de riesgo específicos.

Acude al IMSS, ISSSTE o Centros de Salud si es que requieres alguna.

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