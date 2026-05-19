El esquema de vacunación para mujeres en México, según la Cartilla Nacional de Vacunación, incluye inyecciones universales y algunas específicas dependiendo de la edad, condición de salud o si se encuentran en etapa de gestación.

Mantenerse al día con las inmunizaciones es de suma importancia para evitar infecciones, fortalecer el sistema inmunológico y asegurar una buena calidad de vida en cada etapa.

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¿Qué vacunas necesita una mujer?

1. Vacunas para mujeres de 20 a 59 años

Td (Tétanos y Difteria): Se aplican dos dosis iniciales con un intervalo de cuatro semanas, y un refuerzo cada 10 años.

Sarampión y Rubéola (SR): Se aplica una dosis a mujeres en edad fértil que no cuenten con el esquema completo de vacunación.

Influenza estacional: Una dosis anual durante la temporada invernal.

COVID-19: Se aplican refuerzos o dosis anuales según las campañas de vacunación vigentes.

2. Vacunas adicionales (Embarazadas)

Tdap: Protege contra tétanos, difteria y tos ferina; se recomienda entre la semana 27 y 36 de gestación en cada embarazo.

Virus Sincicial Respiratorio (VSR): Aplicación gratuita entre las semanas 32 y 36 de embarazo para proteger al recién nacido.

3. Mujeres de 60 años en adelante

Neumococo: Se administra una dosis para prevenir enfermedades graves como la neumonía, y se requiere un refuerzo cada cinco años.

4. Vacunas que se pueden requerir (fuera de cartilla básica)

Virus del Papiloma Humano (VPH): Recomendada para adolescentes y mujeres jóvenes; también se administra en el sector privado para mujeres adultas interesadas en protegerse contra el cáncer cervicouterino.

Hepatitis B: Especialmente indicada si existen factores de riesgo específicos.

Acude al IMSS, ISSSTE o Centros de Salud si es que requieres alguna.

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