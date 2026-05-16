Confirmado en Baja California: preparan iniciativa para construir viviendas

El panorama de la vivienda en Baja California podría estar a punto de dar un giro legislativo. Se confirmó oficialmente que el Congreso local prepara una serie de iniciativas diseñadas para combatir el déficit de hogares y los altos costos que impiden a miles de ciudadanos adquirir un patrimonio.

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¿En qué consiste la nueva iniciativa de vivienda en Baja California?

El diputado Jaime Cantón anunció la realización del Foro Estatal de Vivienda, un espacio que servirá como base para la creación de dos propuestas fundamentales, la Ley Estatal de Vivienda y la Ley Estatal de Rentas Justas.

El objetivo de estas leyes es garantizar a largo plazo el derecho al acceso a una casa digna en Baja California, sostuvo Cantón Rocha. Los temas que se contemplan en estas iniciativas, según detalló, son:

Producción de vivienda adecuada

Vivienda digna y decorosa

Financiamiento para casas

Arrendamiento responsable

Infraestructura

Política pública de vivienda estatal que garantice el acceso a la casa propia a los bajacalifornianos

¿Cuándo se realizará el Foro Estatal de Vivienda en Baja California?

Estas leyes buscan hacer frente al déficit de viviendas en Baja California, sostuvo Cantón Rocha. Según el diputado, en el estado faltan unas 300 mil casas, mientras que otras 65 mil están en una situación irregular.

El Foro Estatal de Vivienda será el punto de partida para integrar las voces de expertos, ciudadanos y autoridades en una iniciativa robusta. Según el legislador Cantón, el objetivo principal es asegurar que existan opciones reales de vivienda digna en Baja California, eliminando las barreras económicas.

El legislador confirmó que las iniciativas serán discutidas durante el Foro, que tendrá lugar el 25 de junio de 2026 en la sede del Poder Legislativo.

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