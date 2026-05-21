Es oficial: Infonavit dará casas de 3 recámaras a jóvenes de 20 a 35 años que cumplan estos requisitos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha impulsado un esquema de Vivienda para el Bienestar dirigido a personas jóvenes, de no más de 35 años, que buscan comprar una casa mediante créditos con requisitos más accesibles y condiciones distintas a las de los financiamientos hipotecarios tradicionales.

Los modelos de vivienda contemplados dentro de este esquema pueden variar según el estado y el tipo de desarrollo habitacional, ya que algunos proyectos consideran espacios más amplios y distintas configuraciones para familias jóvenes.

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¿Quiénes pueden acceder a las viviendas para jóvenes?

Según lo informado por el Infonavit, el programa está dirigido principalmente a personas de entre 20 y 35 años que actualmente tengan empleo formal y coticen ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Entre los requisitos que deben cumplir las personas interesadas se encuentran:

Tener entre 20 y 35 años

Contar con al menos seis meses continuos trabajando formalmente

Reunir los 100 puntos requeridos por Infonavit

No tener otro crédito hipotecario activo

No contar con vivienda propia

Tener ingresos aproximados de entre uno y dos salarios mínimos

¿Cómo son las casas del programa de Infonavit?

El gobierno federal y el Infonavit explicaron que cada desarrollo habitacional puede cambiar dependiendo de la entidad, el espacio disponible y las necesidades de la población local.

Sin embargo, ya existen proyectos donde sí se construyeron viviendas con tres habitaciones. Uno de los casos dados a conocer por autoridades federales se encuentra en Tepic, Nayarit, donde se desarrolló un complejo habitacional con casas de 60 metros cuadrados, tres recámaras, cocina, baño y patio de servicio.

¿Cuánto costarán las Viviendas del Bienestar?

De acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de la Federación, las viviendas contempladas dentro de este programa tendrán un precio máximo aproximado de 630 mil pesos.

Además, las autoridades señalaron que los esquemas de pago buscan mantener mensualidades accesibles para evitar que las personas destinen una parte excesiva de sus ingresos al pago de la vivienda.

¿Cómo revisar si ya puedes solicitar una vivienda?

Las personas interesadas pueden ingresar al portal oficial Mi Cuenta Infonavit para revisar su puntaje, historial laboral y capacidad de financiamiento.

Para acceder al sistema es necesario contar con:

Número de Seguridad Social (NSS)

CURP

Correo electrónico vigente

La plataforma también permite verificar si ya se cumple con el requisito de cotización continua y conocer las opciones de crédito o vivienda disponibles en cada estado.

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