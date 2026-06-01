Reforman la Constitución en Baja California y aprueban nuevo sistema de apoyo que impactará en adultos mayores

El Congreso de Baja California aprobó una reforma constitucional con la que se reconoce oficialmente el derecho al cuidado y se abre paso a la creación de un Sistema Estatal de Cuidados, una medida que tendrá impacto directo en poblaciones vulnerables como los adultos mayores.

La modificación fue avalada por el Pleno del Poder Legislativo estatal tras recibir el respaldo de los ayuntamientos necesarios para concretar la reforma constitucional.

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¿Qué cambia con la reforma aprobada en Baja California?

De acuerdo con el Congreso bajacaliforniano, la reforma modifica el artículo 7 de la Constitución local para reconocer el derecho humano al cuidado dentro del estado.

La iniciativa fue impulsada por Daylín García Ruvalcaba y plantea que el cuidado debe entenderse como un conjunto de actividades, servicios y recursos destinados a atender necesidades cotidianas de sectores vulnerables, especialmente personas adultas mayores, además de otros grupos poblacionales como:

Menores de edad

Ciudadanos con discapacidad

Además de quienes reciben atención, la propuesta también busca visibilizar a las personas cuidadoras, es decir, familiares o personas responsables del acompañamiento diario de quienes requieren asistencia.

¿Qué es el Sistema Estatal de Cuidados?

El nuevo Sistema Estatal de Cuidados funcionará como una estructura de coordinación entre instituciones públicas estatales y municipales para desarrollar políticas relacionadas con atención, asistencia y servicios de cuidado.

Aunque todavía no entra en operación formal, la reforma constitucional establece las bases legales para que posteriormente se emita una ley específica que defina cómo funcionará el sistema, qué dependencias participarán y cuáles serán los apoyos o programas contemplados.

¿Cuándo entrará en vigor la reforma?

El decreto comenzará a aplicarse un día después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Posteriormente, el Congreso estatal tendrá un plazo de hasta 360 días naturales para emitir la legislación secundaria que permita regular el funcionamiento del nuevo Sistema Estatal de Cuidados.

Esa futura ley será clave para definir aspectos como presupuesto, operación institucional, programas de apoyo y alcance de los servicios dirigidos a adultos mayores y otros sectores beneficiados.

¿Qué municipios respaldaron la reforma?

La reforma recibió aprobación expresa de los ayuntamientos de:

Tijuana

Tecate

San Felipe

Mientras tanto, los municipios de Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito y San Quintín no enviaron una respuesta formal dentro del periodo establecido, por lo que la Constitución estatal considera válida la reforma en esos casos.

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