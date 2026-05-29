El crédito Infonavit de hasta 163 mil pesos que no exige dejar tu vivienda en garantía: estas personas pueden solicitarlo

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con un crédito pensado para quienes quieren mejorar su casa sin comprometer la escritura como garantía. Se llama Mejoravit solo para ti y está dirigido a trabajadores afiliados al IMSS que cuenten con Afore y quieran hacer mejoras, ampliaciones o reparaciones en su vivienda.

El monto del crédito otorgado por el Infonavit va de los 10 mil hasta los 163 mil pesos, dependiendo del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda, aunque no puede superar el 90% de ese saldo. Además, el programa cuenta con una tasa fija del 10% anual para créditos menores a $41,273 pesos y del 11% anual para montos superiores. Los plazos de pago van de 1 a 10 años.

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¿Cuáles son los requisitos para pedir el crédito Mejoravit solo para ti del Infonavit?

De acuerdo con información oficial del Infonavit, los personas interesadas en acceder al crédito Mejoravit solo para ti deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser derechohabiente del IMSS con relación laboral vigente

Estar registrado en una Afore con datos biométricos

Autorizar consulta en Buró de Crédito

No tener otro crédito activo con Infonavit

Habitar la vivienda a mejorar, o que sea propiedad de un familiar directo

Cumplir la regla de edad más plazo: no rebasar los 70 años (hombres) o 75 años (mujeres)

El trámite puede hacerse en línea desde el portal Mi Cuenta Infonavit o de forma presencial en los Centros de Servicio Infonavit (CESI).

Para iniciar el trámite, los documentos básicos que deben presentarse son:

Identificación oficial

CURP y RFC

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Estado de cuenta bancario con CLABE

Formatos descargables desde la plataforma del Infonavit

¿Para qué se puede usar el crédito Infonavit?

El crédito Mejoravit solo para ti puede destinarse a:

remodelaciones

reparaciones

ampliaciones,

mejoras en instalaciones eléctricas, hidráulicas o sanitarias

Una diferencia clave frente a versiones anteriores del programa del Infonavit es que el monto aprobado se deposita directo en la cuenta bancaria del beneficiario. El trabajador tiene hasta 9 meses para aplicar los recursos en las mejoras.

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