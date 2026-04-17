Es oficial en Edomex: habrá apoyos directos de $40,000 y congelamiento de deudas hipotecarias en esta zona del estado

Vecinos del Chiquihuite se niegan a evacuar, sigue el peligro de deslave

Vecinos del Chiquihuite se niegan a evacuar, sigue el peligro de deslave | adn40

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) confirmó la puesta en marcha del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, que entregará apoyos directos de $40,000 para mejoramiento de vivienda a más de 100 mil familias mexiquenses.

Este programa, vinculado al Compromiso 50 del Gobierno Federal y al Programa Nacional de Vivienda 2026-2030, busca revertir el rezago social mediante el congelamiento de deudas hipotecarias impagables y la regularización masiva de predios. La inversión prioriza a hogares con ingresos menores a dos salarios mínimos y mujeres jefas de familia, garantizando el derecho humano a la vivienda adecuada frente al déficit de servicios en la región.

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¿Quiénes pueden recibir el apoyo de $40,000 del Programa Nacional de Vivienda 2026-2030?

La CONAVI y la SEDATU establecieron criterios de priorización para el Edomex, enfocándose en sectores que históricamente han sido excluidos de los esquemas de financiamiento tradicionales.

Grupos prioritarios para el beneficio:

Mujeres jefas de hogar y jóvenes de entre 15 y 29 años.

Hogares con ingresos mensuales menores a dos salarios mínimos.

Personas con discapacidad y población indígena.

Familias sin acceso a seguridad social ( IMSS o ISSSTE ).

o ). Habitantes de zonas con rezago habitacional cualitativo (falta de materiales adecuados).

🏠✨GOBERNADORA FORTALECE ESTRATEGIAS DE VIVIENDA EN EL #EDOMÉX



La gobernadora @delfinagomeza, sostuvo una reunión de trabajo con el equipo de la Comisión Nacional de Vivienda (#CONAVI) para fortalecer las estrategias y garantizar el avance de programas en la entidad. pic.twitter.com/DQtixCKajd — EDOMEX ZONA ORIENTE (@EdoZonaOriente) April 10, 2026

¿Qué municipios y zonas abarca el Plan Integral para el Oriente del Edomex?

La SEDATU y el Gobierno del Estado de México definieron una poligonal de intervención que cubre la región de mayor pobreza urbana del país, impactando a una población aproximada de 10 millones de habitantes. El enfoque territorial se concentra en los municipios con mayor densidad poblacional y déficit histórico de servicios:

Valle de México Oriente: Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Chimalhuacán y Chicoloapan.

Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Chimalhuacán y Chicoloapan. Zona Conurbada Crítica: Ecatepec, Nezahualcóyotl y Texcoco.

Ecatepec, Nezahualcóyotl y Texcoco. Conectividad Metropolitana: Tlalnepantla y Naucalpan.

Acciones y obras de impacto inmediato en la región

La estrategia articula una inversión multianual para transformar el entorno urbano con las siguientes obras:

Movilidad: Construcción y ampliación de 20 puentes estratégicos (con énfasis en Nezahualcóyotl), extensión del Trolebús Elevado y el nuevo sistema de Cablebús .

Construcción y ampliación de (con énfasis en Nezahualcóyotl), extensión del y el nuevo sistema de . Infraestructura Básica: Rehabilitación prioritaria de la red de agua potable y drenaje en Chalco y Chimalhuacán , además de pavimentación y luminarias.

Rehabilitación prioritaria de la red de agua potable y drenaje en y , además de pavimentación y luminarias. Seguridad y Salud: Implementación de “Zonas de Paz” para mejorar la vigilancia y la calidad de los centros de salud locales.

¿Cómo solicitar el congelamiento de deudas hipotecarias con INFONAVIT?

El INFONAVIT y el FOVISSSTE implementarán mecanismos para aliviar la carga económica de las familias mexiquenses que poseen créditos impagables, especialmente aquellos tasados en Veces Salario Mínimo (VSM).

Pasos para asegurar tu patrimonio en 2026:

Conversión a Pesos: Acudir a los Centros de Servicio para transformar deudas de VSM a pesos con pagos fijos.

Acudir a los Centros de Servicio para transformar deudas de VSM a pesos con pagos fijos. Cancelación de Hipotecas: Fortalecimiento del programa de liberación de escrituras para créditos ya liquidados pero con rezago administrativo.

Fortalecimiento del programa de liberación de escrituras para créditos ya liquidados pero con rezago administrativo. Todos los trámites de reestructuración y regularización ante los organismos nacionales de vivienda son gratuitos.

🏡 Avanzamos en la entrega de viviendas para que más familias accedan a un hogar digno, seguro y con bienestar.#Conavi #ViviendaParaElBienestar #ViviendaQueConstruyeTransformación #DerechoALaVivienda pic.twitter.com/KEWXPuaOrb — Conavi (@Conavi_mx) April 15, 2026

Guía de trámites: Requisitos para el Programa Nacional de Vivienda

Aunque el PNV 2026-2030 traza las reglas generales, la Secretaría del Bienestar realizará censos territoriales para identificar a los beneficiarios de los subsidios directos.

Requisitos oficiales: Contar con identificación oficial vigente, CURP y documento que acredite la posesión o propiedad del lote.

Contar con identificación oficial vigente, CURP y documento que acredite la posesión o propiedad del lote. Asistencia Técnica: La CONAVI brindará acompañamiento técnico para asegurar que el apoyo de $40,000 se utilice en mejoras que cumplan con estándares de seguridad y eficiencia energética.

La brindará acompañamiento técnico para asegurar que el apoyo de $40,000 se utilice en mejoras que cumplan con estándares de seguridad y eficiencia energética. El acceso a estos programas es directo y no requiere de intermediarios ni gestores externos.

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