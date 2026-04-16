Es oficial: Aguascalientes mantiene la convocatoria a programas de vivienda y mejoramiento para personas que cumplan estos requisitos

El proceso de registro al programa es completamente online.

El proceso de registro al programa es completamente online. | Gobierno del estado de Aguascalientes.

El Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP) abrió el registro para que los habitantes de Aguascalientes puedan acceder a programas de vivienda social y mejoramiento.

El proceso de registro es completamente en línea y tiene el objetivo de que más personas tengan acceso a un hogar digno a través de programas de vivienda social y mejoramiento, como cuartos adicionales, pisos firmes, techos y calentadores solares.

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¿Cuáles son los requisitos para participar de esta convocatoria?

El Gobierno de Aguascalientes detalló en su sitio web que cualquier persona mayor de edad puede registrarse para participar del programa de vivienda y mejoramiento.

De acuerdo con la información oficial, los requisitos para participar de esta convocatoria son:

Ser mayor de edad.

Trabajar de manera independiente o informal.

No poder acceder a créditos tradicionales para vivienda.

El Gobierno recalca que el programa “está especialmente pensado para quienes trabajan de manera independiente o informal y no cuentan con acceso a créditos tradicionales”.

Programa viviendas Aguascalientes El programa está pensado para personas que trabajan de forma independiente o informal. (Gobierno del estado de Aguascalientes.)

¿Cómo registrarse para participar del programa de vivienda de Aguascalientes?

El proceso de registro es cien por cien en línea y se puede completar en pocos pasos, a través de un procedimiento que promete ser ágil, sencillo y accesible.

Quienes quieran participar del programa deben seguir el siguiente paso a paso:

Ingresar al expediente digital.

Seleccionar el trámite Prerregistro para convocatorias de vivienda y/o mejoramiento.

Completar el formulario con datos personales.

Elegir el apoyo que necesitas.

Enviar tu solicitud.

El sitio web oficial del Gobierno Aguascalientes agrega que el sistema confirmará de manera automática la recepción.

Cabe destacar que la convocatoria permanecerá abierta hasta el mes de julio, por lo que todavía queda tiempo para que se cumpla la fecha límite.

¿Dónde se puede obtener más información sobre el programa?

Las personas que se anoten en el programa pueden revisar el avance de su trámite directamente en su expediente digital, evitando traslados y tiempo de espera.

Asimismo, quienes requieran atención personalizada pueden solicitar información a través de estas vías:

Centro de Contacto Digital 070.

070. Atención por WhatsApp al 449 469 98 98.

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