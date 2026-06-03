Mientras Profeco vigila el precio del jitomate en Guadalajara, esta es la razón por la que su costo sigue subiendo

El aumento en el precio del jitomate se ha convertido en uno de los temas que más inquietan a consumidores de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Y es que mientras la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene un monitoreo permanente sobre los productos básicos, este alimento continúa registrando diferencias importantes de costo entre distintos puntos de venta de la ciudad.

Actualmente, el jitomate puede encontrarse desde alrededor de 40 pesos por kilogramo en algunos mercados y centros de distribución de Guadalajara, mientras que en determinados supermercados y establecimientos especializados el precio se acerca a los 100 pesos por kilo. Ante estas variaciones, un análisis del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) identificó los factores que explican por qué el producto sigue llegando caro a los consumidores: la cadena comercial.

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El factor que más influye en el precio final del jitomate

Cuando un consumidor adquiere jitomate en una tienda o supermercado, el precio que paga incluye una serie de costos acumulados a lo largo de la cadena comercial. El GCMA explica que es precisamente en este recorrido donde se generan los incrementos más significativos.

La consultora señala que el valor del producto puede aumentar considerablemente entre el momento en que sale de manos del agricultor y su llegada al consumidor final. Transporte, almacenamiento, distribución, mayoreo y venta al detalle forman parte de un proceso que termina elevando el precio visible en los anaqueles.

Por ello, los especialistas consideran que el fenómeno actual responde en gran medida a la estructura de comercialización y no a una caída drástica en la producción nacional.

💲🍅 @Claudiashein firmará acuerdo con productores de jitomate para reducir su precio.



La presidenta adelantó que este miércoles firmará un acuerdo con productores y comercializadores de jitomate.#ImagenInforma pic.twitter.com/C5EiovckU1 — Imagen Radio (@Imagen_Mx) June 1, 2026

Lo que ocurre entre mercados tradicionales y supermercados

Uno de los hallazgos más visibles del comportamiento actual del mercado es la diferencia que existe entre los distintos canales de venta. Mientras en espacios mayoristas de Guadalajara el jitomate puede encontrarse desde aproximadamente 40 pesos por kilogramo, en algunos supermercados y tiendas especializadas el precio llega a acercarse a los 100 pesos por kilo.

Los monitoreos más recientes muestran diferencias importantes entre establecimientos:

Mercado de Abastos de Guadalajara: desde 40 pesos por kilogramo.

desde 40 pesos por kilogramo. Jitomate saladette en Chedraui: alrededor de 46 pesos por kilo.

alrededor de 46 pesos por kilo. Jitomate saladette en Walmart: cerca de 55 pesos por kilogramo.

cerca de 55 pesos por kilogramo. Centrales de abasto monitoreadas por Profeco: desde 40.76 pesos por kilo.

desde 40.76 pesos por kilo. Cadenas comerciales revisadas por Profeco: hasta 58.90 pesos por kilogramo.

hasta 58.90 pesos por kilogramo. Algunos autoservicios y tiendas especializadas: precios cercanos a los 100 pesos por kilo, dependiendo de la variedad y calidad del producto.

Estas diferencias reflejan por qué muchos consumidores encuentran costos muy distintos para un mismo alimento dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La producción también enfrenta algunos desafíos

Aunque el GCMA descarta que exista una crisis severa de oferta en el campo mexicano, reconoce que hay elementos que han contribuido a presionar el mercado durante los últimos meses.

Entre ellos se encuentran ajustes temporales en la producción de estados agrícolas clave como Sinaloa, así como una menor disponibilidad de producto en Estados Unidos, situación que también influye en la dinámica regional de oferta y demanda.

A esto se suma que el jitomate sigue siendo uno de los alimentos más consumidos en México. Mientras la demanda se mantiene elevada, cualquier modificación en la disponibilidad del producto puede reflejarse rápidamente en los precios al consumidor.

¿Qué está haciendo Profeco y qué se espera para las próximas semanas?

Ante el comportamiento reciente del mercado, Profeco informó que trabaja de manera coordinada con dependencias federales, representantes del sector agrícola y centrales de abasto para dar seguimiento a la evolución de los precios.

Entre las medidas analizadas se encuentra el fortalecimiento de los vínculos entre productores, bodegas y cadenas comerciales, con el objetivo de reducir intermediaciones innecesarias y facilitar una comercialización más eficiente.

Además, autoridades y especialistas prevén que la llegada de nuevas cosechas procedentes de entidades como Puebla y Morelos contribuya a incrementar la oferta disponible en el mercado nacional. Si estas proyecciones se cumplen, el precio del jitomate podría comenzar a mostrar una tendencia de estabilización durante las próximas semanas, aunque las diferencias entre mercados tradicionales y supermercados podrían mantenerse mientras persistan distintos esquemas de comercialización.

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