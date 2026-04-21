Es oficial: Profeco revela los precios mínimos y máximos del mango y la naranja para evitar abusos

En pleno punto óptimo de cosecha, el mango y la naranja son frutas muy buscadas. Consumir productos de temporada asegura frescura y un valor nutricional superior, pero también implica una variación de precios considerable dependiendo de la región y el establecimiento. Para orientar a los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó un informe detallado con los costos registrados entre el 30 de marzo y el 1 de abril, exponiendo brechas de precio que pueden superar el 100% en una misma variedad.

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¿Cuánto cuesta el kilo de mango según su variedad?

El mango mexicano es reconocido por su aporte de vitaminas A y C, además de minerales como potasio y cobre. Sin embargo, su precio fluctúa drásticamente según el tipo. La mayor disponibilidad de esta fruta se da entre abril y agosto, meses que concentran más del 81% de la producción anual.

Estos son los rangos detectados por Profeco:

Mango Ataulfo: El precio promedio se ubicó en $44.89 . Los consumidores pueden encontrarlo desde $30.00 en sitios como Bodega Aurrera de Ciudad Juárez o mercados públicos en Mérida y Tlaxcala. En contraste, el precio se dispara hasta los $70.00 en el Mercado Miguel Hidalgo de Tijuana.

El precio promedio se ubicó en . Los consumidores pueden encontrarlo desde en sitios como Bodega Aurrera de Ciudad Juárez o mercados públicos en Mérida y Tlaxcala. En contraste, el precio se dispara hasta los en el Mercado Miguel Hidalgo de Tijuana. Mango Paraíso Petacón: Es la opción más económica en promedio ( $36.99 ). El costo mínimo fue de $25.00 en la Central de Abasto de León y en Tlaxcala, mientras que en Puebla y Campeche se reportaron máximos de $77.50 .

Es la opción más económica en promedio ( ). El costo mínimo fue de en la Central de Abasto de León y en Tlaxcala, mientras que en Puebla y Campeche se reportaron máximos de . Mango Manila: Esta variedad es la que registra el promedio más alto, con $54.05. Los precios más bajos rondan los $35.00 en León, pero en zonas como Huixquilucan y Puebla llega a los $69.90.

mango-ataulfo-historia-por-qué.jpeg Mango (IG: UNCE TIRGOTAVA)

¿Cuál es el precio justo para la naranja en esta temporada, según Profeco?

La naranja es una de las frutas más cosechadas en México, utilizada tanto para consumo alimenticio como en la industria cosmética por sus antioxidantes. Actualmente, los precios permiten acceder a este producto por menos de 20 pesos si se busca el lugar correcto.

Naranja Valencia: Con un precio promedio de $27.62 , los puntos más accesibles se localizaron en Tamaulipas, con ofertas de $15.00 en Reynosa y $16.90 en Tampico. Por el contrario, en León y Culiacán el kilo puede alcanzar los $52.90 .

Con un precio promedio de , los puntos más accesibles se localizaron en Tamaulipas, con ofertas de en Reynosa y en Tampico. Por el contrario, en León y Culiacán el kilo puede alcanzar los . Naranja para jugo: Esta variante presentó un promedio de $25.39. Los precios más competitivos están en las Centrales de Abasto de León y Ciudad de México, donde se vende entre $14.00 y $15.00. En contraste, establecimientos en Toluca y Guadalajara la ofrecen hasta en $42.90.

Para quienes deseen consultar los costos específicos en su colonia, la Profeco mantiene habilitada su herramienta “Quién es Quién en los Precios”.

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