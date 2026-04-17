Es oficial en México: La guía de precios de Profeco para comprar cazón de calidad sin gastar de más

Profeco realizó un informe sobre los precios del cazón. | Gobierno de México

El cazón se ha convertido en uno de los protagonistas de la temporada gracias a su versatilidad en la cocina y su alto valor nutricional. Sin embargo, no todos los comercios ofrecen el mismo trato al bolsillo. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un levantamiento de precios en diversas ciudades para ayudar a la población a identificar dónde conviene más comprar esta especie.

Con un precio promedio nacional que ronda los $161.69 pesos por kilo, el estudio detectó variaciones extremas que pueden duplicar el costo del producto dependiendo de la localidad.

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¿Dónde se vende el cazón más barato y más caro en México?

El monitoreo realizado recientemente, arroja una radiografía clara del mercado. Mientras que en el norte del país se localizaron los costos más bajos, en el centro y sur se detectaron los precios más elevados, llegando incluso a los 280 pesos por kilogramo.

Los puntos con los precios mínimos detectados son:

Saltillo, Coahuila : $114.90 el kilo en tienda Ley.

: $114.90 el kilo en tienda Ley. Ciudad Juárez, Chihuahua : $114.99 el kilo en tienda S-Mart.

: $114.99 el kilo en tienda S-Mart. León, Guanajuato: $120.00 el kilo en pescadería Cepesmar.

Por el contrario, los precios máximos se ubicaron en:

Toluca, Estado de México : $280.00 el kilo en el Mercado Público Morelos.

: $280.00 el kilo en el Mercado Público Morelos. Oaxaca, Oaxaca : $260.00 el kilo en el Mercado Público Hidalgo.

: $260.00 el kilo en el Mercado Público Hidalgo. Iztapalapa, CDMX: $210.00 el kilo en la Central de Abasto.

¿Cuáles son los beneficios nutricionales de consumir cazón?

Más allá del precio, el cazón es valorado por ser un pescado blanco y magro que aporta apenas 85 kcal por cada 100 gramos. Según la Profeco, es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico, además de contener selenio, fósforo y vitamina B12. Estas propiedades lo hacen ideal para fortalecer los músculos y mejorar la salud cardiovascular.

Otro punto a su favor es su facilidad de consumo, ya que no tiene espinas, sino un cartílago central. Esto facilita enormemente su preparación para niños y adultos mayores. Entre las formas más comunes de cocinarlo destacan el adobo, las empanadas y el tradicional “pan de cazón” campechano.

Recomendaciones para una compra inteligente

Para evitar abusos, la Profeco sugiere utilizar la herramienta Quién es Quién en los Precios a través de su portal oficial. Al consultar por localidad, los usuarios pueden comparar establecimientos específicos antes de salir de casa.

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