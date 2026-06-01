Es oficial por el Congreso de Jalisco: revisan subsidios y cobros en tarjeta de movilidad

La Comisión Especial para Vigilar la Mejora del Servicio de Transporte Público intervino operativamente en la fiscalización de los subsidios y el sistema de prepago en Jalisco. La estrategia busca auditar las anomalías del cobro electrónico.

La diputada local Claudia Murguía Torres encabezó la comparecencia donde los legisladores exigieron transparencia sobre el manejo de datos personales y costos de administración del plástico durante este 2026.

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¿Cómo operará la fiscalización de las tarifas y subsidios en Jalisco?

El Congreso de Jalisco citó a los titulares de las dependencias involucradas para desglosar el presupuesto asignado al modelo de movilidad urbana. Las revisiones buscan impedir cobros duplicados y fallas en las unidades colectivas.

Los usuarios deben conocer los criterios de financiamiento y operación bajo las siguientes directrices institucionales:

Garantizar el subsidio: mantener el descuento estatal de tres pesos por viaje aplicado al transporte público para reducir el impacto inflacionario en los pasajeros.

mantener el descuento estatal de aplicado al transporte público para reducir el impacto inflacionario en los pasajeros. Fiscalizar a la empresa: auditar el contrato de Servicios Broxel encargado de la modernización del sistema, cuya vigencia legal comprende hasta el 30 de agosto de 2030.

auditar el contrato de Servicios Broxel encargado de la modernización del sistema, cuya vigencia legal comprende hasta el 30 de agosto de 2030. Verificar validadores electrónicos: reportar cualquier falla electromecánica en los lectores de las unidades ante la Secretaría de Transporte para su reparación inmediata.

Comisión Especial de Carácter Temporal para Vigilar la Mejora del Transporte Público en el Estado de Jalisco. pic.twitter.com/LWBPQA4175 — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) May 20, 2026

¿Cuáles son los requisitos de protección para los usuarios del transporte en Jalisco?

El nuevo esquema de fiscalización parlamentaria obliga a las dependencias a revisar las condiciones de seguridad digital y bancarización forzosa del plástico inteligente. Los ciudadanos disponen de mecanismos de defensa ante la solicitud excesiva de información privada.

Jalisco-Transporte.jpg Diputados reclaman auditar el transporte público en Jalisco. (@PabloLemusN)

Los pasajeros del servicio urbano deben verificar las siguientes condiciones operativas para mantener sus prerrogativas de traslado:

Exigir protección de datos: negar la entrega de información personal sensible que no se encuentre estipulada en las reglas oficiales de operación del sistema de prepago.

negar la entrega de información personal sensible que no se encuentre estipulada en las reglas oficiales de operación del sistema de prepago. Reclamar saldo anterior: mantener la continuidad de los beneficios económicos y la transferencia integral de fondos acumulados en las tarjetas electrónicas previas.

mantener la continuidad de los beneficios económicos y la transferencia integral de fondos acumulados en las tarjetas electrónicas previas. Reportar anomalías de cobro: presentar denuncias formales ante la Secretaría de la Hacienda Pública estatal si los validadores aplican tarifas alteradas en las rutas metropolitanas.

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