Cambian las pensiones en Jalisco: aprueban reforma de Ley que impactará en este grupo de personas

El Congreso del Estado de Jalisco modificó de manera integral la asignación de pensiones para proteger a las familias de personas desaparecidas. La reforma legal reconfigura el acceso inmediato a los fondos por viudez y orfandad.

La Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo validó el dictamen que cambia la Ley del Instituto de Pensiones del Estado. Las nuevas disposiciones jurídicas eliminan las trabas burocráticas institucionales vigentes en este 2026.

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¿Cómo tramitar la nueva pensión por ausencia en Jalisco?

El proyecto de decreto propuesto por el diputado Leonardo Almaguer reestructura el marco normativo para evitar que los dependientes económicos queden desamparados tras la no localización de un servidor público. La legislación anterior obligaba de forma inviable a presentar un acta de defunción para liberar los recursos acumulados.

Los derechohabientes que requieran reclamar el porcentaje presupuestal ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) deben cumplir con las siguientes pautas operativas:

Presentar la declaración de ausencia: exhibir la resolución judicial de declaración especial de ausencia en lugar del acta de defunción tradicional para validar el trámite.

exhibir la resolución judicial de declaración especial de ausencia en lugar del acta de defunción tradicional para validar el trámite. Acreditar el parentesco legal: entregar en las ventanillas del instituto el acta de nacimiento de los hijos o el acta de matrimonio, junto con las copias de la identificación oficial INE y la CURP.

entregar en las ventanillas del instituto el acta de nacimiento de los hijos o el acta de matrimonio, junto con las copias de la identificación oficial INE y la CURP. Comprobar la dependencia económica: registrar la solicitud para activar de forma inmediata los recursos del fondo de garantía regulado por el Consejo Directivo.

registrar la solicitud para activar de forma inmediata los recursos del fondo de garantía regulado por el Consejo Directivo. Tramitar la reconfiguración y la asignación mensual del cobro preferencial

Hoy en el congreso de Jalisco: pic.twitter.com/GXraW1gp7n — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) May 26, 2026

¿Cuáles son los requisitos del programa de Apoyo a Familiares de Personas Desaparecidas en Jalisco?

La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Jalisco (COBUPEJ) autorizó de forma paralela lineamientos complementarios para subsidiar las actividades operativas de localización en campo. La entrega de los insumos en especie se prioriza para los familiares que carecen de subsidios por parte de otros organismos públicos.

Iglesia La Iglesia pidió a instituciones brindar acompañamiento a familias de personas desaparecidas. (Raquel Cunha/REUTERS)

Los ciudadanos interesados en incorporarse al padrón estatal de beneficiarios deben cubrir los siguientes requerimientos de control:

Validar expediente de búsqueda: mantener un expediente activo registrado ante la COBUPEJ , criterio aplicable para residentes de la entidad o del interior de la República Mexicana.

mantener un expediente activo registrado ante la , criterio aplicable para residentes de la entidad o del interior de la República Mexicana. Presentar la solicitud formal: acudir a las oficinas institucionales ubicadas en la calle Libertad #1955, colonia Americana, en Guadalajara, o iniciar el registro vía telefónica al 33 3668 1800.

acudir a las oficinas institucionales ubicadas en la calle Libertad #1955, colonia Americana, en Guadalajara, o iniciar el registro vía telefónica al 33 3668 1800. Aportar los datos de identidad: proporcionar el nombre completo de la víctima, número de expediente, domicilio para recibir notificaciones y firmar la declaración de no duplicidad de apoyos.

proporcionar el nombre completo de la víctima, número de expediente, domicilio para recibir notificaciones y firmar la declaración de no duplicidad de apoyos. Acceder sin costo a los servicios de alimentación, hospedaje, hidratación y traslados logísticos programados.

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