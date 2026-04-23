La inflación en general se ubicó en 4.53% durante la primera quincena de abril de este 2026, reportó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC),(se abre en nueva pestaña) lo que significa un aumento del 0.11% con respecto al periodo anterior.
Esto generó que el simple hecho de hacerte un sándwich o prepararte unas ricas enchiladas te salga en “un ojo de la cara” por los altos precios registrados en supermercados de todo el país, con un promedio de 50 pesos por el kilo de jitomate, chiles, cebollas y papas.
El impacto no solo afecta los productos en todo México, también provocó que la inflación le “pegara duro” a estados como Durango, Jalisco y Zacatecas.
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¿Qué productos subieron de precio?
Por ende, “los villanos” de este mes son:
- Jitomate: Variación quincenal del 24.37% y un precio de hasta 60 pesos por kilo
- Chiles frescos: Aumento de 22.63%, el serrano con +21.94%, y un precio aproximado de 53 pesos por kilo
- Transporte público: Aumento del 3.34% con una operación de 13 pesos por viaje
- Otros básicos del hogar: Cebolla con 7.43% de aumento y al menos 7.36 pesos por kilogramo; papa con 6.92% y hasta 55 pesos por kilo
Estados más “castigados” por la inflación en México
Asimismo, el reporte reveló que los estados más castigados por la inflación en temas de abastecimiento y vivienda fueron:
- Durango con un 0.58%
- Jalisco con un 0.51%
- Chihuahua con un 0.45%
- Zacatecas con un 0.44%
- Sinaloa con un 0.42%
Un respiro, productos y servicios que “bajaron” de precio
Aunque no todo son malas noticias, algunos productos bajaron de precio en esta quincena, como la electricidad que disminuyó un 14% debido al reajuste de tarifas eléctricas por el calor de la temporada, aplicada en 18 ciudades del país, que eventualmente se retirará en el cambio de estación y nuevamente registrará un aumento.
Otro producto que bajó fue el tomate verde, que reportó una caída del 26.86% y el transporte aéreo con un 11.65%.
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