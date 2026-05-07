Jitomate cuesta más del doble; llega a los 59 pesos y la inflación no cede

Aunque el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que la inflación en México se mantiene a la alza con 4.45%, aunque menor al 4.69% registrado en marzo pasado. Algunos productos básicos se mantienen a la alza, como lo es caso del jitomate.

De acuerdo con el reporte más reciente del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), del Inegi, el jitomate sufrió un aumento del 19.25% mensual, que se traduce en un 121.06% anual.

Dependiendo del tipo de jitomate y la tienda, el precio de este alimento ronda aproximadamente entre los $49 y $59 pesos el kilo. En algunos casos, el kilo llega a rondar entre los $80 y $90 pesos el kilo.

El aumento es sumamente considerable si se toma en consideración que el precio del jitomate rondaba entre los $20 y $25 pesos el kilo, durante el mismo periodo del año pasado.

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Además del jitomate, otros productos y servicios también se vieron afectados por la inflación durante el último mes, de acuerdo con Inegi.

En abril 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.831 y representó un aumento de 0.20% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.45%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.26% subyacente… pic.twitter.com/NSifMIJDPp — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 7, 2026

Productos que registraron aumento durante el último mes

Jitomate : 19.25% de inflación mensual.

: 19.25% de mensual. Vivienda propia: 0.31% de inflación mensual.

mensual. Chile serrano: 36.27% de inflación mensual.

mensual. Papa y otros tubérculos: 12.235 de inflación mensual.

mensual. Gasolina (alto octanaje): 6.16% de inflación mensual.

mensual. Fondas, loncherías, torterías y taquerías: 0.49% de inflación mensual.

mensual. Autobús urbano: 3.44% de inflación mensual.

mensual. Otros chiles frescos: 26.46% de inflación mensual.

mensual. Chile poblano: 41.42% de inflación mensual.

mensual. Gas doméstico LP: 1.56% de inflación mensual.

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