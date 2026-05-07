Jitomate cuesta más del doble; llega a los 59 pesos y la inflación no cede

Aunque el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que la inflación en México se mantiene a la alza con 4.45%, aunque menor al 4.69% registrado en marzo pasado. Algunos productos básicos se mantienen a la alza, como lo es caso del jitomate.
De acuerdo con el reporte más reciente del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), del Inegi, el jitomate sufrió un aumento del 19.25% mensual, que se traduce en un 121.06% anual.
Dependiendo del tipo de jitomate y la tienda, el precio de este alimento ronda aproximadamente entre los $49 y $59 pesos el kilo. En algunos casos, el kilo llega a rondar entre los $80 y $90 pesos el kilo.
El aumento es sumamente considerable si se toma en consideración que el precio del jitomate rondaba entre los $20 y $25 pesos el kilo, durante el mismo periodo del año pasado.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsAppy lleva la información en tus manos.
Además del jitomate, otros productos y servicios también se vieron afectados por la inflación durante el último mes, de acuerdo con Inegi.
Productos que registraron aumento durante el último mes
- Jitomate: 19.25% de inflación mensual.
- Vivienda propia: 0.31% de inflación mensual.
- Chile serrano: 36.27% de inflación mensual.
- Papa y otros tubérculos: 12.235 de inflación mensual.
- Gasolina (alto octanaje): 6.16% de inflación mensual.
- Fondas, loncherías, torterías y taquerías: 0.49% de inflación mensual.
- Autobús urbano: 3.44% de inflación mensual.
- Otros chiles frescos: 26.46% de inflación mensual.
- Chile poblano: 41.42% de inflación mensual.
- Gas doméstico LP: 1.56% de inflación mensual.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.