Mejores protectores solares por menos de 150 pesos, según Profeco

El intenso calor que se ha registrado durante los últimos días, además de la intensidad de los rayos del Sol, nos obligan a buscar alternativas para proteger nuestra piel.

Por eso, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un listado de los mejores protectores solares disponibles en el mercado mexicano, y que además cuentan con un precio relativamente económico, pues es posible adquirirlos por menos de los 150 pesos.

¿Cómo se evaluaron las mejores marcas de protectores solares?

De acuerdo con Profeco, para llegar a estos resultados se analizaron las múltiples marcas disponibles para el público, principalmente en supermercados y tiendas de autoservicio.

En total, se evaluaron 25 marcas por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. Estos productos se comercializan principalmente en farmacias y tiendas de autoservicio, y para dar resultados certeros, se evaluaron diferentes factores como el FPS (Factor de protección solar) real, resistencia al agua, claridad de advertencias y protección efectiva contra rayos UVA y UVB.

Los resultados fueron sorprendentes, ya que no todos los bloqueadores cumplen con lo que prometen: algunos no cumplen con el FPS que indica la etiqueta, por lo que el equipo de especialistas de Profeco recomienda utilizar únicamente aquellos que aprobaron la prueba.

Los mejores protectores solares evaluados por Profeco en relación calidad-precio

De acuerdo con los resultados del estudio, estas son las mejores opciones para protegerse del Sol durante esta temporada:

Nivea Sun Protect & Refresh Sport (FPS 50+) : Tiene un precio de $138 y es recomendable especialmente para personas que hacen ejercicio, ya que mostró no perder efectividad con el sudor de las personas.

: Tiene un precio de $138 y es recomendable especialmente para personas que hacen ejercicio, ya que mostró no perder efectividad con el sudor de las personas. Hawaiian Tropic Sheer Touch Ultra Radiance (FPS 50+) : Con un precio aproximado de $148, destaca por su textura ligera, sin sensación de pesadez y que da una sensación de comodidad.

: Con un precio aproximado de $148, destaca por su textura ligera, sin sensación de pesadez y que da una sensación de comodidad. Banana Boat Advanced Protection Aqua Protect (FPS 50+): Ideal para quienes van a la playa o alberca, pues muestra una alta resistencia al agua. Destaca por ser una opción ideal para toda la familia, por un precio de $150.

Profeco destaca estos tres productos por tener un precio menor a los $150 y además cumplir con el FPS que indica la etiqueta.

Opciones especializadas, a mayor precio

Si lo que buscas es cuidado especializado para la piel o el rostro, toma en cuenta que estas opciones suelen ser más costosas. Se recomienda consultar a un especialista antes de adquirir alguno de estos productos.

Estas fueron las opciones mejor evaluadas por Profeco: