Confirmado: todas estas personas de Puebla podrán acceder al nuevo Sistema Integral de Movilidad

Personas con discapacidad y otros grupos poblacionales podrán utilizar de manera gratuita el nuevo Sistema Integral de Movilidad que actualmente se desarrolla en Puebla y que busca conectar algunas de las zonas con mayor actividad de la capital.

El nuevo esquema de transporte pretende facilitar los traslados diarios, reducir el gasto que muchas familias destinan al transporte público y mejorar la conexión entre distintos puntos de la ciudad mediante rutas, ciclovías y estaciones de enlace.

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¿Quiénes podrán usar gratis el nuevo sistema de movilidad en Puebla?

De acuerdo con información presentada por el Gobierno de Puebla, algunos sectores de la población podrán acceder de forma gratuita al nuevo modelo de movilidad, también conocido como Cablebús.

niñas y niños de primaria

personas adultas mayores

personas con discapacidad

Aunque el proyecto todavía se encuentra en desarrollo, autoridades señalaron que el objetivo es facilitar el acceso al transporte para grupos que diariamente realizan recorridos largos o dependen de varios medios para trasladarse dentro de la ciudad.

¿Cuántas personas serán beneficiadas con el proyecto?

Según datos oficiales, más de 43 mil trabajadoras y trabajadores que diariamente se trasladan por zonas con alta actividad laboral y comercial podrían beneficiarse con este nuevo sistema.

Las estaciones estarán ubicadas cerca de algunos de los puntos con mayor movimiento de personas en Puebla, especialmente en áreas de oficinas, servicios, escuelas y espacios públicos.

Entre las zonas contempladas se encuentran:

Centro Integral de Servicios (CIS)

Parque Juárez

Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH)

Parque Ecológico

Xonaca

Unidad Deportiva

Amalucan

Transporte público de Puebla. El nuevo sistema contemplaría una conexión directa con el sistema de movilidad en bicicletas. (Getty Images)

¿Cómo funcionará el Sistema Integral de Movilidad?

El sistema contempla una red conectada con transporte público, ciclovías y cicloestaciones para facilitar recorridos más ágiles dentro de la ciudad y permitir que los usuarios puedan combinar distintos medios de transporte en un mismo trayecto.

José Luis García Parra, coordinador general de Gabinete, explicó que el recorrido abarcará cerca de 14 kilómetros y que algunas personas podrían reducir hasta una tercera parte de lo que actualmente gastan en transporte público.

Además, se informó que se invertirán 100 millones de pesos en infraestructura ciclista para conectar colonias con estaciones del nuevo sistema. También se contempla que las personas puedan transportar bicicletas dentro de las cabinas como parte del modelo de movilidad.

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