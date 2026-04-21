Licencia de Funcionamiento gratis en Puebla: el estado lanza programa para nuevos negocios que cumplan estos requisitos

Puebla facilita la formalización de nuevos negocios con trámites municipales gratuitos. | Archivo

El gobierno municipal de Puebla da un paso decisivo para impulsar la economía local. Emprender en la capital poblana ya no implica enfrentar costos elevados ni procesos burocráticos interminables.

Licencia de funcionamiento gratis y trámites sin costo son el corazón de “Incentiva Puebla”, el esquema que el Ayuntamiento activa este 2026. Los nuevos negocios que cumplan ciertos requisitos acceden a beneficios que cambian el panorama del emprendimiento formal en la ciudad, aunque hay condiciones específicas que debes conocer antes de aplicar.

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¿Qué es “Incentiva Puebla” y para qué sirve?

El presidente municipal Pepe Chedraui encabeza este programa que entrega Avisos de Apertura de Negocio a propietarios de nuevos establecimientos comerciales. El objetivo: formalizar más negocios y reducir la informalidad en la capital.

“Incentiva Puebla” nace de la Secretaría de Economía y Turismo del municipio. El programa acompaña a cada emprendedor durante todo el proceso de registro, con asesoría técnica institucional que reduce errores y tiempos de espera.

La apuesta del alcalde es clara: más empresas formales significa más empleo y mayor derrama económica para Puebla. “Entre más emprendimiento, mejor: generación de empleo y derrama económica para la ciudad”, declaró Chedraui en el acto de entrega de los primeros avisos.

En #PueblaCapital, seguimos impulsando a emprendedores: quienes reciben su Aviso de Apertura de Negocio cuentan con respaldo institucional para dar sus primeros pasos con confianza. 💼#IncentivaPuebla sigue siendo una puerta para generar empleo, mover la economía y apoyar el… pic.twitter.com/NJTr2xSEW0 — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) January 28, 2026

Requisitos para acceder al programa

Los negocios de bajo riesgo son los protagonistas de este esquema. Comercios, servicios y pequeños establecimientos califican para recibir los beneficios, siempre que no operen en giros considerados de alto impacto.

Estas son las condiciones para participar:

Desear abrir un negocio en la ciudad de Puebla

en la ciudad de Puebla Ser emprendedor que aún no inició operaciones

Pertenecer al rubro de comercios o servicios de bajo impacto

Ser microempresa en proceso de formalización

El programa no aplica para giros de alto riesgo ni para actividades que requieran autorizaciones federales o estatales adicionales. Los interesados acuden a la Oficina de Gestión Empresarial del Ayuntamiento para iniciar el trámite y recibir orientación personalizada.

El proceso está diseñado para ser ágil y accesible. Las autoridades municipales invitan a aprovechar la convocatoria durante 2026, ya que representa una ventana concreta para abrir operaciones sin desembolsar un peso en trámites municipales.

En #Puebla Capital acompañamos a personas propietarias que reciben su Aviso de Apertura de Negocio, un documento que representa confianza, impulso y respaldo institucional para dar sus primeros pasos con mayor certeza. 💼#IncentivaPuebla se consolida como una puerta real para… pic.twitter.com/YxOJVLic1j — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) January 26, 2026

¿Qué trámites son completamente gratuitos?

El beneficio más importante del programa es la condonación total del Aviso de Apertura de Negocio. Este documento es el primer paso legal para operar cualquier establecimiento en el municipio.

Además, el esquema cubre sin costo los siguientes trámites:

Aviso de Apertura de Negocio (exento de pago)

(exento de pago) Cuatro licencias municipales requeridas para operar legalmente

requeridas para operar legalmente Asesoría técnica durante todo el proceso de registro

El Ayuntamiento no solo elimina el costo de los permisos, sino que brinda acompañamiento paso a paso. Esto reduce rechazos, correcciones y tiempos de espera para quienes inician su camino como emprendedores formales en Puebla.

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