Buscan a María Inés Olivares Rendón en Veracruz; esta es su ficha de búsqueda con Alerta Amber

¿La reconoces? La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz activó la Alerta Amber para dar con el paradero de María Inés Olivares Rendón de 16 años que fue vista por última vez el 13 de julio de 2026.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la joven desapareció en Córdoba, Veracruz, y desde entonces no se conoce su paradero; sin embargo, las autoridades presumen que podría ser víctima de un delito.

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Ficha de búsqueda de María Inés Olivares Rendón, joven de 16 desaparecida

La joven es descrita como una adolescente que mide 1.60 metros, tiene cara ovalada, ojos cafés y es de tez morena. Además, tiene el cabello lacio y color negro.

Las autoridades no dieron más detalles sobre cómo iba vestida María Inés cuando fue vista por última vez o si tiene alguna seña particular.

Si tienes alguna información sobre la menor de edad, entonces puedes comunicarte a los siguientes números:

Alerta Amber México: 55 5346 2516

Alerta Amber Veracruz: 228 168 2143

Desaparecidos en Veracruz durante 2006

De acuerdo a la Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), en 2026 suman 6 mil 690 personas desaparecidas, de las cuales cinco mil 457 son hombres y mil 222 son mujeres.

El 9% del total son menores de edad, es decir, 594 casos. De estos últimos, el 50.84% son mujeres, aunque no se dan detalles sobre las edades.

Los municipios más afectados son Veracruz, Xalapa, Córdoba, Poza Rica y Coatzacoalcos.

Sin embargo, las Alertas Amber se contabilizan diferente, por lo que los datos oficiales pueden cambiar.

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