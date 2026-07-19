Es oficial por la SICT: el fin del efectivo en las casetas está cada vez más cerca

Salir de vacaciones en automóvil también implica calcular el gasto de las casetas y elegir cómo pagarlas. Aunque el efectivo todavía se recibe en distintas plazas de cobro, la red de autopistas se prepara para depender cada vez más del telepeaje.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó que este cambio avanzará de manera gradual durante los próximos meses.

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¿Todavía se pueden pagar las casetas en efectivo?

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, informó el 7 de julio que la transición hacia casetas sin efectivo avanzará durante los próximos meses. Aunque no se mencionó con exactitud el momento en el que el telepeaje entrará en funciones, la medida podría llegar antes de terminar el año.

El proyecto forma parte de una inversión pública de 528 mil millones de pesos destinada a modernizar la red carretera del país. Durante este proceso, algunas casetas mantendrán carriles de cobro manual, mientras que otras tendrán espacios exclusivos para TAG.

¿Cómo se pagarán las casetas cuando retiren el efectivo?

Según autoridades federales, el pago se realizará mediante telepeaje, un sistema que utiliza un TAG colocado en el vehículo. Al pasar por un carril compatible, una antena detecta el dispositivo y hace el cobro de manera automática.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) señala que el TAG IAVE también permite consultar movimientos, recargar saldo y obtener facturas por internet.

El dispositivo puede funcionar de dos formas:

Prepago: el conductor recarga saldo antes de utilizar la autopista.

el conductor recarga saldo antes de utilizar la autopista. Pospago: los cruces se cobran a una tarjeta bancaria vinculada.

🚧🚑 En autopistas de #CAPUFE, los servicios de apoyo son gratuitos.

No permitas abusos.

Si alguien solicita dinero por brindarte asistencia, denuncia de inmediato.

👉 800 990 2900 📩 quejas@capufe.gob.mx#EnCAPUFEEstamosParaServirte pic.twitter.com/hPOQlkf4NW — CAPUFE (@CAPUFE) July 15, 2026

¿Qué TAG podrán utilizar los automovilistas?

El cambio no significa que únicamente pueda utilizarse IAVE. El sistema de interoperabilidad permite usar distintos dispositivos en las autopistas donde sean compatibles.

Entre los operadores se encuentran:

IAVE

PASE

TeleVía

EasyTrip

ViaPass

La cobertura depende de cada empresa y de la autopista. Tener un TAG no garantiza que funcione en todos los caminos de cuota, por lo que es necesario revisar los tramos compatibles antes de salir.

¿Qué necesitas para pagar con TAG sin contratiempos?

Antes del viaje, comprueba que el dispositivo esté activo, bien colocado y con saldo suficiente.

Sigue estos pasos:

Identifica al operador de tu TAG. Puede ser IAVE, PASE, TeleVía, EasyTrip o ViaPass. Consulta el saldo o estado del dispositivo en su portal oficial: TAG IAVE de Capufe TAG PASE TAG TeleVía TAG EasyTrip ViaPass Recarga antes de salir. Si funciona mediante prepago, deposita una cantidad suficiente para cubrir las casetas. Si está vinculado a una tarjeta, revisa que continúe vigente y sin bloqueos. Calcula el gasto del recorrido. En Rutas Punto a Punto de la SICT se pueden consultar las casetas, tarifas y distancias aproximadas. Revisa la cobertura. Confirma que el TAG sea aceptado en las autopistas de la ruta. Colócalo correctamente. Debe ir en la zona del parabrisas indicada por el operador y utilizarse en los carriles señalados como telepeaje.

Mientras termina la transición, el efectivo todavía puede servir como respaldo en las casetas que lo aceptan, pero no permitirá utilizar los carriles exclusivos para TAG.

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