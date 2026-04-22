Cambia el transporte público en Puebla: avanzan con programa que impactará en todos los usuarios del estado

Puebla invertirá 8 millones de pesos para arreglar y modernizar los paraderos del transporte público

Puebla invertirá 8 millones de pesos para arreglar y modernizar los paraderos del transporte público | Ruta Puebla

El Ayuntamiento de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, activó un programa de rehabilitación para los 401 paraderos de la capital, integrando iluminación y videovigilancia para reforzar la seguridad de los usuarios.

Esta intervención se formalizará mediante una licitación pública que garantiza estructuras funcionales bajo un esquema de concesión a 10 años, actualmente en revisión por el Congreso del Estado. El proyecto contempla que la empresa ganadora realice un pago inicial de 15 millones de pesos a la administración municipal, además de retribuciones anuales para asegurar el mantenimiento continuo de la infraestructura vial.

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¿Cómo funcionará la rehabilitación de paraderos en Puebla este 2026?

El Ayuntamiento de Puebla destinará una inversión directa de 8 millones de pesos para corregir el deterioro físico de las estaciones. El objetivo es transformar estos espacios en

Detalles del proyecto:

Intervención total de los 401 paraderos existentes en el municipio.

existentes en el municipio. Instalación obligatoria de cámaras de videovigilancia y sistemas de iluminación LED.

y Licitación: El proceso de contratación iniciará en breve bajo estándares de transparencia técnica.

El proceso de contratación iniciará en breve bajo estándares de transparencia técnica. Financiamiento: Los recursos provienen de un fondo adicional, independiente al presupuesto ordinario de la ciudad.

🚶‍♂️🚍 En Puebla, el transporte público se vive entre microbuses llenos, carreras para alcanzar una unidad y esperas prolongadas en los paraderos. Este panorama provoca retrasos constantes entre los usuarios. Mientras tanto, el gobierno de Alejandro Armenta (@armentapuebla_)… pic.twitter.com/jDPjOWHXmV — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 17, 2026

¿Qué estipula la nueva concesión del transporte público en Puebla?

La propuesta enviada al Congreso del Estado busca que la administración de los paraderos genere ingresos propios para la ciudad, eliminando la carga financiera del mantenimiento para el erario público.

Requisitos oficiales para la concesionaria:

Pago inicial de 15 millones de pesos al momento de firmar el contrato.

de al momento de firmar el contrato. Retribución anual de 2 millones 800 mil pesos al Ayuntamiento de Puebla .

de al . La empresa debe garantizar que las cámaras de seguridad estén enlazadas a los centros de monitoreo municipal.

estén enlazadas a los centros de monitoreo municipal. Plazo: Vigencia del contrato por un periodo de 10 años sujeto a auditorías de calidad.

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