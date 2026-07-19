El Pueblo Mágico a 59 km de Aguascalientes al que llegas en combi por poco más de 50 pesos y destaca por su historia y belleza natural

A solo 59 kilómetros de la ciudad de Aguascalientes se encuentra Real de Asientos, un antiguo pueblo minero que conserva calles de cantera rosa, templos, túneles y paisajes semidesérticos. Gracias a su historia y arquitectura, la Secretaría de Turismo federal lo reconoce como uno de los Pueblos Mágicos del estado. Además de su atractivo turístico, también destaca por ser un destino de fácil acceso.

Y es que quienes deseen visitarlo no necesitan viajar en automóvil, ya que desde la Central de Combis Norte salen unidades hacia el municipio a un precio bastante económico y accesible de poco más de 50 pesos.

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¿Cómo llegar a Real de Asientos en combi?

Las unidades parten de la Central de Combis Norte, ubicada en la colonia Morelos, cerca del bulevar a Zacatecas. Desde ahí se aborda la ruta Aguascalientes-Asientos, la cual, con un trayecto de entre 50 minutos y una hora, llega a la cabecera municipal del Pueblo Mágico.

El servicio opera de 06:00 a 19:00 horas, con salidas aproximadas cada 30 minutos. Si una unidad se llena antes, puede partir de inmediato y otra combi ocupa su lugar en el andén.

El pasaje se reporta en $51 pesos, de acuerdo con el tabulador físico de la ruta. Este monto coincide con el esquema por distancia autorizado por la Coordinación General de Movilidad de Aguascalientes (CMOV), que establece una tarifa base de $12.50 pesos por los primeros 10 kilómetros y aumenta el cobro conforme avanza el recorrido.

¿Qué puedes conocer en Real de Asientos?

Real de Asientos es un Pueblo Mágico de origen minero fundado en el siglo XVI, que conserva calles de cantera, templos antiguos y paisajes semidesérticos. Su historia también está marcada por la vida religiosa y los recorridos subterráneos que atraviesan parte del poblado. Entre sus principales atractivos están:

Parroquia de Nuestra Señora de Belén

Túneles subterráneos

Museo Minero

Casa Larrañaga

Panteón y Santuario de Guadalupe

Exconvento del Señor del Tepozán

Alameda Rangel

Tren turístico El Piojito

Debajo de la parroquia se pueden recorrer alrededor de 70 metros de túneles, donde todavía se conservan ramificaciones sin excavar y dos antiguos manantiales. Sin embargo, uno de los mayores secretos del templo no está bajo tierra, sino en su interior.

¿Por qué sorprende el Cristo articulado de Real de Asientos?

Dentro de la Parroquia de Nuestra Señora de Belén se resguarda un Cristo articulado elaborado con partes humanas reales. El Ayuntamiento de Asientos señala que la figura contiene cráneo, mandíbula y costillas, además de un recubrimiento de cuero de res.

La pieza también puede moverse en el cuello, los hombros, la cadera, las rodillas y los tobillos. Diversas guías turísticas le atribuyen alrededor de 500 años de antigüedad y mencionan la presencia de dientes humanos, lo que aumenta el realismo que sorprende a quienes visitan el templo.

Esta escultura forma parte del patrimonio religioso del pueblo, pero su historia también está ligada al crecimiento económico que tuvo la zona gracias a la minería.

¿Por qué Real de Asientos conserva un pasado minero?

El desarrollo de Real de Asientos estuvo relacionado con la extracción de minerales. Esta actividad atrajo trabajadores y favoreció la construcción de viviendas, templos, haciendas y caminos que todavía forman parte de su imagen.

Parte de esta historia puede conocerse en el Museo Minero, mientras que sus calles de cantera rosa y el paisaje semidesértico conservan el ambiente de una antigua comunidad minera ubicada al borde del desierto.

Los horarios de las combis y de los recorridos turísticos pueden cambiar según el día, por lo que es recomendable revisar horas y costos antes de abordar.

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