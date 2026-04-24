Es oficial: Puebla prepara la eliminación de esta medida legal para personas con discapacidad

El proyecto fue presentado por la diputada María Soledad Amieva Zamora. | Congreso del estado de Puebla

Un nuevo proyecto legislativo comienza a debatirse en el Congreso de Puebla. Se trata de una iniciativa de la diputada María Soledad Amieva Zamora que busca reformar el Código Civil del Estado y que impactaría en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

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¿Qué propone la diputada en Puebla y por qué busca eliminar la interdicción?

Conforme a lo comunicado por el Congreso, la iniciativa de Amieva Zamora pretende reformar el Código Civil del Estado y eliminar figuras legales que durante años han limitado la autonomía de las personas con discapacidad. El objetivo, en definitiva, es “avanzar hacia una legislación más justa, incluyente y con perspectiva de derechos humanos”.

La diputada explicó que su propuesta plantea un cambio en la forma en que Puebla reconoce, protege y garantiza los derechos de las personas con discapacidad y armonizar la legislación poblana con la Constitución, los tratados internacionales y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además, Amieva Zamora explicó que la reforma que impulsa propone eliminar el estado de interdicción y cualquier disposición que permita restringir el ejercicio de derechos civiles por motivos de discapacidad, diagnósticos médicos o condiciones de salud mental. Según la legisladora, estos esquemas responden a un modelo legal ya superado y contrario a la dignidad humana.

La Diputada @AmievaMarisol propone desde el #CongresoDePuebla una reforma al Código Civil para reconocer la capacidad jurídica de personas con discapacidad ♿⚖️. #LXIILegislaturahttps://t.co/uLd2fpNpSv — H. Congreso de Puebla (@CongresoPue) April 18, 2026

¿Cómo funcionaría el sistema de apoyos para personas con discapacidad en Puebla?

La iniciativa plantea además la creación de un Sistema de Apoyos y Salvaguardas que permita a las personas contar con acompañamiento para la comunicación, la comprensión de actos jurídicos y la toma de decisiones personales, familiares, patrimoniales o de salud, siempre teniendo en cuenta que “los apoyos no sustituyen la voluntad de la persona, sino que la hacen posible”.

Sumado a eso, la propuesta recientemente presentada en el Congreso de Puebla propone incorporar medidas para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en los procesos judiciales, como información en formatos accesibles, lectura fácil, intérpretes, ajustes razonables, asistencia jurídica adecuada y mecanismos de participación efectiva.

La propuesta es que ninguna persona quede excluida de decisiones que impactan directamente en su vida y poder avanzar hacia un estado de Puebla más justo, accesible e inclusivo.

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