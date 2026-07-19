Cambio oficial en Nuevo León: la licencia de conducir ahora exige un “examen de valoración integral” y esto tienes que saber antes de ir a tramitarla

El Congreso del Estado de Nuevo León aprueba reformas a la Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir del Estado y a la Ley que Crea el Instituto de Control Vehicular del Estado. La modificación añade una figura nueva al marco normativo estatal: exige una serie de evaluaciones físicas y de conocimiento antes de que la licencia se expida o se renueve, según el tipo de permiso que corresponda.

La reforma no aplica a todos los conductores por igual. Las personas que tramitan su licencia particular siguen el proceso habitual, mientras el nuevo filtro se concentra en un segmento puntual del transporte que se explica en el siguiente apartado.

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¿Quiénes deben presentar el examen de valoración integral en Nuevo León?

El nuevo requisito no afecta a quien tramita una licencia de conducir particular en Nuevo León. La medida aplica de forma exclusiva a quienes solicitan una licencia especial para conducir vehículos del servicio público de transporte de pasajeros.

Según el dictamen presentado ante el Congreso, las personas solicitantes de este tipo de licencia especial deben acreditar cursos de capacitación y evaluaciones psicológicas que determine la autoridad competente. El Instituto de Control Vehicular define los criterios exactos de cada evaluación y los protocolos que los municipios deben seguir para aplicarla.

La reforma también contempla beneficios paralelos para otros grupos de conductores. Personas mayores de 60 años con vehículo registrado en el estado acceden a un descuento en el refrendo, y quienes tramitan una licencia por motivos laborales sin ser propietarios de un vehículo obtienen una reducción en el pago correspondiente.

¿En qué consiste el examen de valoración integral para la licencia en Nuevo León?

La ley reformada agrupa el examen de valoración integral en distintos componentes que se aplican de forma conjunta. El Artículo 8° Bis 1 detalla los contenidos exactos de cada evaluación y deja la reglamentación específica en manos del Estado y los municipios.

El proceso para obtener una licencia por primera vez en Nuevo León ya contempla, de forma general, tres evaluaciones antes de continuar con el trámite:

Examen teórico : valora el conocimiento del reglamento de tránsito, las señales viales y las normas de circulación.

: valora el conocimiento del reglamento de tránsito, las señales viales y las normas de circulación. Examen médico : revisa las condiciones físicas del solicitante para confirmar su aptitud para conducir.

: revisa las condiciones físicas del solicitante para confirmar su aptitud para conducir. Examen práctico: comprueba la capacidad de manejo del solicitante en una situación real.

Para las personas con discapacidad, la ley señala una condición particular. El examen de valoración debe aplicarse en formatos accesibles, con ajustes razonables y ayudas técnicas pertinentes según cada caso.

¿Qué documentos piden para tramitar la licencia en Nuevo León?

Antes de iniciar cualquier trámite de licencia en Nuevo León, la persona solicitante debe reunir un grupo de documentos. La autoridad estatal verifica cada comprobante para confirmar identidad, residencia y situación migratoria cuando corresponda.

Los documentos que se solicitan de forma habitual son los siguientes:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

CURP.

Autorización municipal con comprobante de pago de derechos.

Comprobante de domicilio en Nuevo León con antigüedad no mayor a tres meses.

Forma migratoria vigente, en caso de personas extranjeras.

Una vez reunidos los documentos y aprobadas las evaluaciones que correspondan, el solicitante avanza con su trámite ante el Instituto de Control Vehicular. Nuevo León no expide licencias permanentes, así que el documento se renueva cuando su vigencia llega a su fin.

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