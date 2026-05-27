El Gobierno del Estado de Puebla emitió una importante y peligrosa alerta de estafa que está ocurriendo en la entidad, pues dieron a conocer que se han detectado una serie de plataformas y páginas en redes sociales, que ofrecen trámites de la licencia de conducir sin autorización ni validez.

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales de la entidad poblana, se señaló que estas plataformas ofrecen agilizar el trámite de la obtención de la licencia, lo cual constituye en un delito ante las autoridades locales.

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¿Cómo es la estafa de la licencia de conducir en Puebla?

De acuerdo con la información oficial que compartieron las autoridades locales, están circulando anuncios falsos en redes sociales que ofrecen apoyo para tramitar la licencia de conducir, esto bajo promesas de que el proceso quedará en menos en un mismo día sin la necesidad de agendar cita.

A través de la denuncia emitida por el Gobierno local, se señala que hay páginas en redes sociales como Facebook e Instagram que invitan a la población a realizar este tipo de trámites, lo cual al momento de interactuar te envía a una conversación de WhatsApp llamado “Trámites Puebla”.

Es a través de esta plataforma, que se genera el fraude en contra de las personas que caen en la trampa, lo cual puede generar la pérdida de miles de pesos, además de que se genera el riesgo de clonación del celular desde el cual se accedió a la supuesta oferta.

⚠️🚨 A T E N T O A V I S O



Alertamos sobre la circulación de anuncios falsos en redes sociales que ofrecen apoyo para tramitar licencias de conducir.



Se informa que este trámite únicamente se realiza ante los módulos de atención ciudadana de la @MTGobPue.



Se invita a la… pic.twitter.com/56Q4LYmbP3 — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) May 27, 2026

¿Cuáles son los únicos puntos oficiales para tramitar la licencia?

Ante este fraude que se ha denunciado en las últimos días en el estado de Puebla, las autoridades confirmaron que el único lugar para poder realizar el trámite de la licencia únicamente se puede realizar a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte de la entidad.

Para poder agendar tu cita correspondiente, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial en el cual podrás colocar tus datos personales y seleccionar el módulo que más te convenga para continuar con el proceso.

Vale la pena mencionar que el precio de la licencia de conducir en Puebla es de mil 60 pesos para la vigencia de tres años, así como de mil 550 para la de cinco.

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