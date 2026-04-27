Es oficial: Puebla tendrá Cablebús y así operará

El Gobierno de Puebla trabaja en un nuevo sistema de transporte público en la capital del estado

El Gobierno de Puebla trabaja en un nuevo sistema de transporte público en la capital del estado | Gobierno de Puebla

El Gobierno de Puebla informó que la entidad contará con un servicio muy similar al Cablebús que opera en la Ciudad de México (CDMX) con el fin de mejorar la movilidad de los habitantes y visitantes de la capital del estado, así como de su periferia.

Se trata del Sistema de Movilidad de Cable que, de acuerdo a las autoridades, ofrecerá un servicio limpio, seguro, rápido y económico que “fortalecerá el bienestar de las familias y la protección del medio ambiente”.

Además, el gobierno local adelantó que lo mejor del proyecto teleférico es que reducirá los tiempos de traslados, ya que tiene como objetivo acortar un trayecto de una hora y media a 15 o 30 minutos.

La movilidad en Puebla se transforma con más opciones. 🚡



El sistema de transporte por cable se suma a una red que integra distintos medios para mejorar traslados, reducir tiempos y cuidar el entorno. Con @armentapuebla_, trabajamos en soluciones que hacen la diferencia. 🌱… pic.twitter.com/3UcqTqPJ5o — José Luis García Parra (@JLG_PARRA) April 4, 2026

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Rutas del nuevos Sistema de Cable en Puebla

El proyecto contempla una red de cuatro líneas que conectarán puntos clave como La Resurrección hasta el Centro Integral de Servicios (CIS) en Angelópolis; sin embargo, no se dieron más detalles sobre éstas.

Lo que sí se mencionó es que el objetivo es facilitar el trasladado entre el nororiente, poniente, oriente, centro y sur de la capital.

Para poder lograr esto, se trabaja con las secretarías de Infraestructura, Movilidad y Medio Ambiente para trazar las rutas y establecer las acciones de poda o reubicación de árboles para que el impacto ambiental se reduzca a su mínimo.

Así operará el Sistema de Cable de Puebla

El proyecto contempla la instalación de nueve estaciones y 90 torres, diseñadas en zonas específicas de la ciudad con el fin de cubrir la demanda de transporte.

Además, la cabina tendrá capacidad para 10 personas sentadas y se planea que cuente con internet gratuito, así como sistemas de videovigilancia conectados al C5 de Puebla.

Asimismo, se incorporarán espacios exclusivos para mujeres y menores de edad con el fin de reducir el acoso y garantizar viajes seguros.

Cablebús de Puebla movilizará a más de 2.7 millones de personas

En estimaciones oficiales, se espera que este nuevo sistema de transporte público movilice hasta 90 mil personas al día, lo que equivale a cerca de 2.7 millones de usuarios al mes, convirtiéndose así en el servicio más relevante en materia de movilidad del estado.

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