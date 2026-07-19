Es ley y oficial por el Congreso de Jalisco: crean registro estatal y fondo de apoyo para personas con autismo, y esto es lo que incluye

El Congreso de Jalisco expidió de manera oficial una nueva ley que ordena crear un registro estatal, un fondo económico de apoyo y una red de centros especializados para personas con autismo.

Esta reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes garantiza un diagnóstico oportuno y atención médica gratuita en todas las regiones de la entidad.

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¿En qué consiste la nueva ley de protección al autismo aprobada por el Congreso de Jalisco?

La legislación del estado de Jalisco busca asegurar la inclusión educativa, laboral y social de las personas que viven dentro del espectro autista. El Gobierno de Pablo Lemus Navarro destinará recursos presupuestales específicos para consolidar un sistema integral que proteja los derechos de este sector de la población.

La nueva ley aprobada establece tres herramientas de apoyo directo para las familias:

El Registro Estatal recabará los datos reales de los pacientes para ubicar las zonas que necesitan más servicios de salud.

recabará los datos reales de los pacientes para ubicar las zonas que necesitan más servicios de salud. El Fondo de Apoyo proveerá los recursos económicos necesarios para asegurar tratamientos de estimulación temprana.

proveerá los recursos económicos necesarios para asegurar tratamientos de estimulación temprana. La Comisión Intersectorial coordinará las estrategias de educación, justicia y asistencia social de manera permanente.

La nueva Ley de Autismo "Jalisco de Colores" ya es una realidad. 🙌



Aquí te comparto 5 cosas que debes saber sobre esta nueva ley, que marca un antes y un después para las personas que que viven en el espectro autista y sus familias. 👇 pic.twitter.com/gZ8aqgPeaz — Mónica Magaña (@MonicaMgn) July 16, 2026

¿De qué manera la Red de Centros del DIF Jalisco ampliará la cobertura médica especializada?

El plan de salud mental infantil impulsado por el Congreso de Jalisco contempla extender los servicios de salud a las localidades más alejadas de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El Sistema DIF Jalisco será el encargado de gestionar el acompañamiento clínico cercano mediante una red hospitalaria coordinada. Las autoridades médicas usarán estos espacios para dar terapias gratuitas y facilitar la inclusión de los menores en el sistema escolar.

La expansión de la infraestructura médica estatal se aplicará de la siguiente manera:

Las sedes de Zapopan , Guadalajara y Tepatitlán de Morelos continuarán brindando terapias de lenguaje y desarrollo cognitivo.

, Guadalajara y Tepatitlán de Morelos continuarán brindando terapias de lenguaje y desarrollo cognitivo. El centro de Puerto Vallarta operará como la sede principal de atención especializada para las familias de la región Costa.

operará como la sede principal de atención especializada para las familias de la región Costa. Las nuevas clínicas de Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno iniciarán operaciones el próximo año con terapeutas certificados.

El gobernador Pablo Lemus Navarro se comprometió a asegurar el presupuesto estatal para el funcionamiento de cada centro médico regional. Los colectivos de padres de familia y las asociaciones civiles colaborarán directamente en el diseño de los programas de salud mental.

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