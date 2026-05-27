Por cobro de propina obligatoria, suspenden bar en Puebla

En la ciudad de Puebla, Puebla, un bar dedicado a la venta de micheladas y cervezas preparadas fue suspendido por personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en colaboración con la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del estado.

El bar suspendido era identificado como “Miches y Litros Una y ya”, ubicado en la Calle 29 Sur de la colonia La Paz, después de detectar que no contaba con los permisos necesarios para operar, además que cobraba el 20% de propina sin el consentimiento de los clientes.

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¿Por qué fue clausurado el lugar en Puebla?

Autoridades reportaron que procedieron después de recibir una denuncia ciudadana anónima para dar a conocer las irregularidades cometidas en este lugar, por lo que elementos de ambas dependencias acudió para realizar una visita de verificación.

Al llegar, se pudieron constatar diversas infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como a normas de sanidad, por lo que se determinó la suspensión del lugar.

¿La propina es obligatoria en México?

Después de la suspensión de este establecimiento, Profeco reiteró que en nuestro país la propina es voluntaria y que ningún establecimiento puede imponer cargos adicionales relacionados con el servicio.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores no pueden aplicar prácticas coercitivas ni imponer condiciones abusivas en la prestación de servicios.

Si quieres saber más a cerca de lo que dice la Ley en CDMX sobre las propinas, lee esta nota de Azteca Noticias.

La procuraduría recalcó que incluir de forma automática la propina en la cuenta del consumidor representa una práctica que puede derivar en sanciones administrativas y suspensiones temporales de actividades comerciales.

Además, la institución recordó a los consumidores que es su derecho revisar sus cuentas antes de pagar y a solicitar aclaraciones inmediatas cuando detecten cargos no reconocidos o no autorizados.

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