Confirman en Aguascalientes nuevos vuelos directos a Puebla: días y horarios del servicio

El estado de Aguascalientes anunció que sumarán nuevas conexiones aéreas a partir del 2 de junio de 2026. El próximo mes, los ciudadanos podrán viajar a destinos como Puerto Vallarta, Ciudad de México, Cancún, Monterrey y Puebla.

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¿Cuáles son los horarios de los vuelos Puebla-Aguascalientes de Volaris?

Conforme a la información oficial, a partir del próximo martes Volaris pondrá en funcionamiento la ruta entre Aguascalientes hacia Puebla. El vuelo funcionará los días martes, jueves y domingo.

El vuelo Y4600 tiene un horario de salida previsto a las 6:13 horas desde Puebla y un arribo a Aguascalientes a las 7:26 horas. Mientras que el viaje de regreso partirá de Aguascalientes a las 11:21 horas y aterrizará en Puebla a las 12:30 horas. Ambos trayectos con una duración de poco más de una hora.

¿Qué otras rutas nuevas salen desde Aguascalientes en junio?

Además de la ruta a Puebla, Volaris lanza ese mismo 2 de junio un vuelo directo entre Aguascalientes y Puerto Vallarta, también los martes, jueves y domingo.

Por su parte, Viva Aerobus contará con tres nuevas conexiones desde el 15 de junio: hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Ciudad de México, hacia Cancún y hacia Monterrey, estas dos últimas con escala express en AIFA sin descender del avión.

Con estas rutas nuevas, Aguascalientes amplía su conectividad aérea y “fortalece el desarrollo económico y turístico”, según el Gobierno del Estado.

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