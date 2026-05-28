Mientras otros estados lo permiten, Puebla está multando a todos los conductores que cometan este error frecuente en la calle

La Ley de Vialidad para el Estado de Puebla busca reducir los accidentes en las avenidas principales con sanciones severas. Por ello, las autoridades de tránsito aplican operativos sorpresa en diferentes vialidades con el objetivo de detectar a los automovilistas que realizan una maniobra prohibida y peligrosa.

Esta falta administrativa genera confusión entre los poblanos debido a que en varias regiones del país no se penaliza de la misma manera. El desconocimiento de la norma provoca que decenas de personas sufran la retención de sus unidades o desembolsen una fuerte cantidad de dinero por ignorar el reglamento local.

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¿Cuál es la multa por dar la vuelta en U en una curva de Puebla?

El Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado de Puebla regula de forma estricta los movimientos permitidos en las calles. De acuerdo con el Artículo 25, fracción XV, queda estrictamente prohibido realizar la vuelta en “U” en curva o cerca de una curva debido al alto riesgo de impacto.

Los oficiales de tránsito supervisan las zonas de baja visibilidad de manera permanente. El objetivo principal consiste en erradicar conductas viales de alto riesgo que dañan a terceros.

Esta infracción atenta contra la seguridad general de los peatones y conductores en territorio poblano. La normativa estatal sanciona este comportamiento con multas que van desde las 10 hasta las 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Este año, el valor de la UMA equivale a $117.31 pesos, lo que cambia por completo el panorama para tu billetera. Los conductores infractores pagan desde $1,173.10 hasta $1,759.65 pesos si cometen este grave error.

Auto dobla en U en una curva Conducir en curvas requiere atención; dar la vuelta en U amerita una penalización de hasta 15 UMA. (Imagen ilustrativa)

¿Cómo evitar sanciones viales en Puebla y qué hacer ante una infracción?

La dirección de vialidad aconseja planificar las rutas con anticipación para localizar los retornos autorizados en avenidas. Utilizar pasos a desnivel o semáforos específicos reduce las posibilidades de recibir una sanción económica por parte de los agentes.

Mantener una conducción responsable asegura trayectos sin contratiempos en cualquier zona urbana de la entidad. Si un oficial detecta la falta, procede con la elaboración de la boleta de infracción digital.

El usuario tiene el derecho de revisar los datos plasmados y acudir a las oficinas correspondientes para realizar el pago. El cumplimiento de las leyes locales resulta indispensable para mantener el orden y la paz en las calles.

La administración estatal reporta una inversión constante en señalética vial para delimitar los espacios prohibidos de retorno en las principales vialidades de la entidad. Estos recursos destinados a la infraestructura buscan disminuir los puntos ciegos y garantizar que los automovilistas identifiquen los riesgos antes de realizar maniobras peligrosas.

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