Verificación vehicular en Jalisco: el Congreso anuncia nueva fecha límite y el programa podría cambiar en 2026

El Congreso de Jalisco avanza en la revisión del programa de verificación vehicular tras una sesión cargada de acuerdos legislativos. La Junta de Coordinación Política remite al Pleno una propuesta que modifica el calendario de trabajo de la comisión encargada del tema y que redefine los plazos internos del análisis.

La Comisión Especial Temporal encargada de analizar el esquema de verificación vehicular en Jalisco recibe más tiempo para su trabajo. El diseño actual del programa enfrenta ahora un plazo distinto y los legisladores prometen entregar conclusiones bien fundamentadas antes de definir cualquier cambio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es la nueva fecha límite que fijó el Congreso de Jalisco para la verificación vehicular?

El Congreso de Jalisco fija el 31 de agosto de 2026 como nueva fecha límite para la verificación vehicular con el informe de la Comisión Especial Temporal. Ese plazo sustituye al calendario original con vencimiento previo, según el Acuerdo Legislativo 629-LXIV-26.

La sesión ordinaria del Pleno, presidida por la diputada Alondra Getsemany Fausto de León, avala la reforma al Artículo Cuarto del acuerdo vigente. Los legisladores de Jalisco buscan tiempo suficiente para actuar con responsabilidad y evitan decisiones apresuradas en el tema.

La Junta de Coordinación Política impulsa este ajuste como parte de un paquete más amplio de acuerdos. El Congreso de Jalisco valida distintos temas legislativos ese día y mantiene la vigilancia sobre movilidad en el estado.

El Congreso de Jalisco fija el 31 de agosto como nueva fecha límite para el informe de verificación vehicular

¿Qué cambios podría traer el programa de verificación vehicular en Jalisco durante 2026?

La Comisión Especial Temporal analiza si el programa de verificación vehicular en Jalisco necesita un rediseño integral del esquema actual o solo ajustes puntuales. El resultado definirá el rumbo del programa para el resto de 2026.

El debate legislativo sobre la verificación vehicular en Jalisco no es nuevo. Distintas bancadas del Congreso discuten el tema desde meses atrás la posible eliminación o continuidad del esquema, lo que eleva la presión sobre la comisión.

Los resultados definitivos dependen del informe que la comisión debe entregar en agosto. Los conductores de Jalisco deben seguir atentos al tema y esperar novedades oficiales en breve.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.