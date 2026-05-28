Giro impensado en la México-Querétaro: buscan ampliarla a 12 carriles y el proyecto entra en la recta decisiva

La ampliación de la autopista México-Querétaro, uno de los proyectos carreteros más relevantes para el Valle de México, avanzó a una nueva etapa con la participación de dos empresas que buscan quedarse con el contrato para la elaboración y revisión del proyecto ejecutivo en el tramo Tepalcapa-Tepotzotlán.

El proceso fue solicitado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y actualmente contempla la competencia entre Grupo Empresarial de Puentes y Estructuras S.A. de C.V. y Servicios Mexicanos de Ingeniería Civil S.A. de C.V., compañías que ya realizaron visitas técnicas y presentaron propuestas como parte de la licitación.

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¿Qué tramo de la México-Querétaro se ampliarán?

De acuerdo con autoridades de Banobras, la ampliación abarcaría la zona entre Tepalcapa, ubicada en Cuautitlán Izcalli, hacia la caseta de cobro ubicada en Tepotzotlán. Este tramo es considerado uno de los puntos con mayor tráfico del país y por el que circulan alrededor de 210 mil vehículos diarios

Banobras detalló que la intención es modernizar carriles centrales y laterales para mejorar la movilidad de carga y transporte particular. La autopista conecta municipios estratégicos como Cuautitlán Izcalli, Coyotepec, Teoloyucan y Huehuetoca, en Estado de México, además de ser un importante punto de paso entre conductores que van de CDMX a Querétaro y viceversa.

El proceso de licitación técnica concluirá el día 16 de junio cuando se publique el fallo sobre la empresa asignada. Si no hay cambios en el calendario, el contrato iniciará el 29 de junio y el desarrollo formal del proyecto comenzará el 1 de julio.

Carretera México-Querétaro Las obras arrancarían el próximo 1 de julio (Gobierno de Tlajomulco)

¿Cuánto costaría ampliar la autopista México-Querétaro a 12 carriles?

Según autoridades federales, la inversión estimada para la ampliación superaría los 15 mil millones de pesos, aunque Banobras aún no ha publicado el monto definitivo del contrato ejecutivo.

Las autoridades prevén que la ampliación tome alrededor de 30 meses y genere hasta 2 mil empleos directos e indirectos, con el objetivo de reducir el congestionamiento constante que afecta a miles de automovilistas que entran y salen del Valle de México por esta vía.

La autopista México-Querétaro, además, es una de las rutas logísticas más importantes del país, donde cualquier incidente, cierre o saturación puede provocar afectaciones kilométricas en la circulación.

¿Qué sigue en el proyecto de la México-Querétaro?

Banobras no ha informado todavía si habrá cierres parciales, ajustes en casetas o afectaciones temporales durante las obras.

Por lo anterior, se recomienda a conductores que usan diariamente la México-Querétaro, mantenerse atentos a los anuncios oficiales, especialmente por posibles cambios en circulación y tiempos de traslado.

¿Qué otras obras se están realizando en la México-Querétaro?

Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la carretera también tendrá trabajos de mantenimiento y ampliación de carriles en un tramo de 10 kilómetros a la altura de San Juan del Río, Querétaro.

Las obras estarán a cargo de la SICT y se desarrollarán del kilómetro 148 al 158, desde la caseta de Palmillas con dirección hacia la Ciudad de México.

Autoridades municipales informaron que los trabajos contemplan ampliar al menos un carril más y mejorar el acotamiento para agilizar la circulación. Actualmente ya comenzaron algunas labores en carriles centrales con colocación de barreras, mientras que la intervención completa en centrales y laterales se retomaría después del Mundial de Fútbol para evitar mayores afectaciones al tránsito. La ejecución total del proyecto tardaría alrededor de un año.

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