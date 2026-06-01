Es oficial en Querétaro: tienes solo 10 días hábiles para pagar la mitad de cualquier multa de tránsito

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro otorga un descuento del 50 por ciento a los conductores que tengan infracciones de tránsito y las paguen en los primeros diez días hábiles.

El artículo 76 de la Ley de Tránsito del Estado de Querétaro fundamenta legalmente estas reducciones en el costo de las multas. Las oficinas recaudatorias aplican los tabuladores institucionales actualizados con el valor de la UMA ($117,31 pesos) vigente en este 2026.

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¿Cómo obtener el 50% de descuento en multas de Querétaro?

El reglamento vial de Querétaro estipula una disminución sustancial para los conductores que liquiden sus boletas de infracción de manera anticipada. El beneficio se cancela si el usuario cometió faltas consideradas graves, como conducir en estado de ebriedad o invadir zonas escolares.

Los infractores que deseen reducir sus adeudos vehiculares deben apegarse a los siguientes plazos y condiciones:

Primeros 15 días naturales (10 días hábiles): el infractor deberá pagar el 50% del valor total de la multa

(10 días hábiles): el infractor deberá pagar el del valor total de la multa Del día 16 al 30: 30% de descuento

Día 31 al 60: 20% de rebaja.

Evitar recargos moratorios: solventar los pagos antes de los 60 días naturales para eludir el interés del 2% mensual acumulativo..

solventar los pagos antes de los 60 días naturales para eludir el interés del 2% mensual acumulativo.. Consultar estado de multas: ingresar al portal oficial del Gobierno de Querétaro para verificar las multas pendientes.

¿Cuáles son los costos y tipos de infracciones de tránsito en Querétaro este 2026?

Las cámaras automáticas de las fotocívicas en la Autopista 57 y los operativos itinerantes registran diariamente cientos de faltas al reglamento de movilidad. Los montos finales de las sanciones se calculan utilizando el valor de la UMA de este año, fijada en $117.31 pesos.

Los conductores que incurran en desacatos viales deberán cubrir los siguientes importes en las cajas institucionales:

Manejar a exceso de velocidad (hasta 20km/h): sanción considerada leve que oscila entre $938 pesos y $1,407 pesos

sanción considerada leve que oscila entre y Usar celular al volante: el infractor deberá desembolsar de $1,407 pesos a $1,901 pesos por operar dispositivos móviles en trayecto.

el infractor deberá desembolsar de a por operar dispositivos móviles en trayecto. Pasarse el semáforo en rojo: penalización grave que va desde los $1,782 pesos hasta los $2,852 pesos .

penalización grave que va desde los hasta los . Estacionarse en lugares prohibidos: boleta de $653 pesos a $938 pesos por obstruir andadores del centro histórico.

Queretaro El pronto pago de multas genera descuentos de hasta el 50% en Querétaro. (Imagen Ilustrativa generada con IA)

¿Cómo consultar tus multas vigentes y cuáles son las formas de pago en Querétaro?

Los propietarios de vehículos disponen de plataformas digitales y módulos presenciales distribuidos en los 18 municipios para verificar su estatus fiscal de manera inmediata. El sistema de control vehicular unifica los folios estatales para evitar rezagos administrativos durante el año en curso.

Para saldar los adeudos viales, los usuarios deben ejecutar las siguientes acciones dentro de los plazos autorizados:

Ingresar al portal digital: colocar el número de placa o folio en el portal oficial del Gobierno de Querétaro para generar la línea de captura sin cobro

colocar el número de placa o folio en el portal oficial del Gobierno de Querétaro para generar la línea de captura sin cobro Acudir a ventanillas bancarias: presentar el documento de pago en las sucursales de BBVA, Santander, Banorte, Banamex, Scotiabank o HSBC para realizar la transacción.

presentar el documento de pago en las sucursales de BBVA, Santander, Banorte, Banamex, Scotiabank o HSBC para realizar la transacción. Utilizar comercios autorizados: liquidar el saldo total en las cajas de tiendas de autoservicio como OXXO, 7-Eleven, Soriana, Walmart, Chedraui o HEB.

Los automovilistas de Querétaro deben verificar su estatus digital de forma periódica para aprovechar los beneficios de pronto pago antes de que expiren los términos legales de descuento. Los propietarios de vehículos tienen que saldar todo tipo de créditos fiscales vigentes para poder concretar trámites obligatorios como el cambio de dueño en este 2026.

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