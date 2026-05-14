Confirman ampliación de la autopista Zapotlanejo–Lagos de Moreno y ya hay fechas estimadas de la obra

Jalisco se prepara para una gran transformación vial. Uno de los corredores carreteros más transitados del centro-occidente del país tiene fecha estimada para comenzar su ampliación. La autopista Zapotlanejo–Lagos de Moreno, vía clave para conectar a la Zona Metropolitana de Guadalajara con Los Altos de Jalisco y la región de El Bajío, será modernizada y ampliada a seis carriles para responder al crecimiento del tránsito de carga pesada y vehículos particulares.

El anuncio fue confirmado por la Red de Carreteras de Occidente (RCO), que firmó un acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para ampliar y modernizar distintos corredores estratégicos del país, entre los que destaca este tramo carretero esencial para la industria mexicana.

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¿Cuándo inicia la ampliación de la autopista Zapotlanejo–Lagos de Moreno?

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, los trabajos podrían iniciar en los próximos seis meses, lo que ubicaría el arranque de la obra hacia finales de 2026. La duración total de la ampliación está estimada entre dos y dos años y medio, por lo que la modernización completa quedaría lista entre 2028 y 2029.

Las obras contempladas incluyen los siguientes ejes:

Modernización integral de la infraestructura existente.

Ampliación a seis carriles de diversos tramos de la autopista.

Adecuaciones en los entronques principales del corredor.

Posibles mejoras en plazas de cobro.

Reforzamiento de los sistemas de seguridad vial a lo largo de la ruta.

¿Cuánto costará la ampliación de la autopista Zapotlanejo–Lagos de Moreno?

El proyecto contempla una inversión estimada de 11 mil 500 millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud de los trabajos y la importancia estratégica del corredor para la economía nacional. La obra forma parte de un acuerdo mayor entre el Gobierno Federal y la empresa concesionaria, que extiende la operación de la Red de Carreteras de Occidente durante varias décadas más a cambio de nuevas inversiones en infraestructura carretera en distintos estados del país.

La ampliación a seis carriles permitirá aumentar significativamente la capacidad vial de la autopista, una respuesta directa al crecimiento sostenido del tránsito que registra el corredor durante los últimos años.

¿Qué estados se verán beneficiados con la obra?

La autopista Zapotlanejo–Lagos de Moreno funciona como columna vertebral para la movilidad económica de toda la región centro-occidente del país. Su ampliación impactará directamente en la conectividad de varias entidades clave:

Jalisco : principal beneficiario, con mejor conexión entre Guadalajara, Los Altos y el Bajío.

: principal beneficiario, con mejor conexión entre Guadalajara, Los Altos y el Bajío. Guanajuato : corredor industrial del Bajío con fuerte presencia automotriz.

: corredor industrial del Bajío con fuerte presencia automotriz. Aguascalientes : nodo logístico y manufacturero.

: nodo logístico y manufacturero. San Luis Potosí: punto estratégico para el transporte hacia el norte del país.

Esta vía es utilizada de manera intensiva por industrias automotrices, agroalimentarias y logísticas que dependen del corredor del Bajío para el traslado diario de productos hacia distintos puntos del territorio nacional.

¿Qué impacto tendrá la ampliación de la autopista en Jalisco?

Autoridades y especialistas en infraestructura coinciden en que la ampliación de la autopista Zapotlanejo–Lagos de Moreno traerá beneficios concretos para la región, entre los que destacan:

Reducción de los tiempos de traslado entre Guadalajara y el Bajío.

entre Guadalajara y el Bajío. Mejora de la seguridad vial mediante infraestructura moderna y mejor señalización.

mediante infraestructura moderna y mejor señalización. Fortalecimiento de la competitividad económica de Jalisco y los estados vecinos.

de Jalisco y los estados vecinos. Mayor fluidez para el transporte de carga pesada, uno de los principales usuarios del corredor.

Sin embargo, también existen algunas inquietudes que han sido planteadas en el marco del anuncio. Por un lado, la posibilidad de incrementos en las tarifas de peaje una vez concluidos los trabajos, considerando la magnitud de la inversión y la extensión de la concesión. Por otro lado, las afectaciones temporales al tránsito durante el proceso de construcción, que podrían generar congestionamientos y desvíos durante los dos años y medio que dure la obra.

¿Por qué es importante esta autopista para México?

La carretera Zapotlanejo–Lagos de Moreno forma parte del eje carretero que une el occidente con el centro y norte del país. Su relevancia para la economía nacional la convierte en una de las rutas más vigiladas por la industria mexicana, especialmente por sectores que dependen de plazos de entrega ajustados y volúmenes constantes de mercancía. Con la ampliación a seis carriles, se busca garantizar que el corredor pueda absorber el crecimiento proyectado del tránsito durante las próximas décadas, manteniendo a Jalisco y al Bajío como puntos clave del mapa logístico mexicano.

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