Autopista México-Querétaro: esta es la zona del estado donde se ubicaría la rampa de frenado

La rampa de frenado en la Autopista México-Querétaro apunta a una zona con historial de incidentes.

La rampa de frenado en la Autopista México-Querétaro apunta a una zona con historial de incidentes. | Senado

La autopista México-Querétaro concentra uno de los tramos más peligrosos para el transporte pesado en el país. Autoridades municipales ya identificaron una zona del estado con las condiciones técnicas necesarias para instalar una solución de seguridad vial que cambiará la dinámica de este corredor.

El proyecto —aún en fase de anteproyecto— busca reducir accidentes fatales protagonizados por vehículos de carga. La pregunta que miles de conductores se hacen: ¿dónde se ubicaría la rampa de frenado y cuánto costará construirla?

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La antigua Cuesta China, el punto elegido para la rampa de frenada en la Autopista México-Querétaro

El secretario de Obras Públicas municipal, Francisco Villegas, reveló que el lugar más viable se encuentra en la antigua Cuesta China, municipio de Querétaro. Ahí, los vehículos pesados descienden y pueden desincorporarse hacia la Terminal de Autobuses (TAQ) sin interrumpir el flujo vehicular.

Las autoridades evaluaron tres posibles puntos antes de tomar esta decisión. El primero —donde ocurrió un accidente fatal— quedó descartado por el alto tráfico en el tramo de bajada. El segundo, cerca de la mega bandera, también resultó riesgoso para conductores en carril.

La antigua Cuesta China ofrece el espacio necesario y una incorporación directa a la Central de Camiones. Eso la convierte en la opción técnicamente más segura y operativamente más viable de las tres analizadas.

Costo de uso de las rampas de frenado en Mexico La nueva rampa de frenado se ubicaría en la antigua Cuesta China, en Querétaro. (Gobierno de México)

¿Cuánto costaría hacer esta rampa de frenado?

La rampa tendría una longitud aproximada de 150 metros y una inversión estimada de entre 30 y 40 millones de pesos. El costo final, sin embargo, dependerá del diseño definitivo que se presente y apruebe en las próximas semanas.

La obra se ubica dentro del derecho de vía federal, lo que exige coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Esa dependencia ya emitió observaciones técnicas para ajustar el diseño conforme a normativa federal.

Aún queda por definir si la ejecución recaerá en el municipio o en la autoridad federal. Lo que no está en duda: el proyecto avanza y el diseño definitivo llegará en las próximas semanas.

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