¿Viajas en carretera? Estas son las nuevas facultades de la GN en vías federales

Viajar en carretera puede ser una actividad sumamente positiva, pues disfrutar del camino en compañía de seres queridos siempre será una experiencia enriquecedora que nos puede llevar a descubrir lugares nuevos.

Como en todo lugar, es de vital importancia conocer los reglamentos y leyes vigentes para evitar que un buen rato se convierta en una mala experiencia. Por ello, te presentamos cuáles son las nuevas facultades con las que contarán elementos de la Guardia Nacional en carreteras y vías de comunicación federales.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto con el que se actualiza el marco legal en materia de seguridad vial, siniestros de tránsito y condiciones físico-mecánicas en las vías de comunicación federales, actualizando también las facultades de los agentes de la Guardia Nacional (GN).

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¿Cuáles son las nuevas facultades de la Guardia Nacional en carreteras, autopistas y vías de comunicación federales?

Si tienes planeado viajar en carretera, estas son las nuevas atribuciones con las que contarán los elementos de la Guardia Nacional:

Inspeccionar vehículos .

. Dirigir el tránsito .

. Verificar sistemas de frenado .

. Emitir dictámenes técnicos .

. Elaborar actas-convenio en hechos de tránsito.

en hechos de tránsito. Sancionar a personas que infrinjan los reglamentos de tránsito .

. Se fortalece la colaboración entre Guardia Nacional y las dependencias de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para salvaguardar usuarios y disminuir accidentes.

y las dependencias de la para salvaguardar usuarios y disminuir accidentes. En caso de que se detecten conductas delictivas, pueden apoyar con la persecución y detención de personas en flagrancia, así como brindar cualquier apoyo solicitado por autoridades.

Estas nuevas normativas también señalan que en caso de oponerse a las indicaciones de los elementos de la Guardia Nacional, realicen amenazas o insultos y agresiones, se les aplicarán las sanciones correspondientes, dependiendo de la gravedad de sus acciones.

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