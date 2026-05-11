Los automóviles que tendrán renovación de placas GRATIS en San Luis Potosí

Los trámites vehiculares pueden ser los más engorrosos de realizar, debido a que no sólo dependes de cumplir todos los requisitos, sino de estar en las fechas correctas; sin embargo, existen excepciones donde todo puede salir gratis como en San Luis Potosí (SLP).

Y es que sí, algunos automovilistas podrán renovar gratis sus placas durante 2026; sin embargo, como se puede leer, esto no aplica para todos y aquí te contamos en qué consiste, además de cuáles son los costos en caso de que tengas que pagar.

Placas San luis Potosí San Luis Potosí cuenta con varios trámites vehiculares que se pueden hacer de forma rápida, de acuerdo al gobierno local (Gobierno de San Luis Potosí | FB)

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¿Cómo puedes renovar GRATIS tus placas si vives en San Luis Potosí?

De acuerdo al Paquete Económico 2026, aprobado por el Congreso del Estado, este trámite sólo será gratis para aquellos vehículos particulares que se hayan adquirido dentro de estado, siempre y cuando su costo no exceda los 350 mil pesos (con IVA incluido).

Más allá de esto, la gratuidad dependerá de que estén al corriente de todos los pagos de control vehicular en la entidad, en caso de que falte alguno, no se podrá realizar nada.

Precios para renovar la placas en San Luis Potosí

Si tu auto no cumple con las anteriores características, entonces deberás de pagar algunos de estos servicios, según aplique a tu caso:

Alta de vehículos nuevos : costo va de los mil 344 a los tres mil 610 pesos

: costo va de los Reposición por robo o extravío : dos mil 829 pesos

: Cambio de propietario: para vehículo de uno a nueve años se cobra el 2% sobre el valor de la factura; para autos de más de 10 años, entonces la cuota se fija en lo equivalente a ocho UMAs, es decir, alrededor de 938 pesos, según el costo de ésta en 2026.

Documentos que necesitas para renovar las placas en San Luis Potosí

En caso de que debas de hacer este trámite, entonces estos son los documentos que debes de presentar ante las autoridades:

Original y copia certificada del acta administrativa

Original y copia de una identificación oficial (INE o pasaporte vigente)

(INE o pasaporte vigente) Original y copia certificada de la tarjeta de circulación

Esto se realiza únicamente de forma presencial, por lo que debes de acudir a la Oficina Recaudadora, presentar los requisitos, realizar el pago correspondiente y después podrás recibir tus nuevas placas, calcomanía y tarjeta de circulación.

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