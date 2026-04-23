Es oficial en Edomex: confirman una obra que impactará en Tlalnepantla y Naucalpan

El llamado Tramo 0 contempla una extensión de 10.7 kilómetros y está diseñado para beneficiar a miles de automovilistas entre las zonas de Tlalnepantla y Naucalpan.

El llamado Tramo 0 contempla una extensión de 10.7 kilómetros y está diseñado para beneficiar a miles de automovilistas entre las zonas de Tlalnepantla y Naucalpan. | Getty.

Una nueva obra de infraestructura urbana ya está en marcha en el Estado de México y tendrá impacto directo en Tlalnepantla y Naucalpan, dos de las zonas con mayor tránsito en la región.

Se trata del Tramo 0 del Macrolibramiento Mexiquense, un proyecto que no solo busca mejorar la movilidad vehicular, sino también transformar el entorno urbano en las zonas por donde atraviesa.

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¿En qué consiste la obra del Macrolibramiento Mexiquense?

De acuerdo con autoridades mexiquenses, el proyecto contempla una extensión de 10.7 kilómetros y está diseñado para beneficiar a miles de automovilistas que circulan diariamente por esta zona del Valle de México.

Además de la vialidad, la intervención incluye acciones concretas en el entorno, como la construcción de senderos seguros, instalación de luminarias y rehabilitación de espacios públicos.

También se realizarán trabajos de repavimentación, mejora de banquetas, recuperación de parques y adecuaciones urbanas en colonias cercanas, con el objetivo de hacer más seguras y funcionales las zonas aledañas.

¿Qué impacto tendrá en la movilidad y la vida diaria?

Uno de los principales objetivos es mejorar el tránsito en una zona donde diariamente circulan alrededor de 25 mil vehículos, lo que podría traducirse en traslados más ágiles en un punto donde confluyen autos particulares y transporte de carga.

El proyecto también contempla un enfoque integral que no se limita a la vialidad ya que incluye beneficios sociales como mayor seguridad peatonal y la recuperación de espacios urbanos en comunidades cercanas. Hasta el momento, no se ha revelado la fecha de entrega del Tramo 0 ni el nivel de desarrollo hasta el momento.

Este tipo de obras en el Estado de México se enmarcan dentro de la estrategia “2026, Año de las Obras en Edomex”, donde también destaca la construcción de un puente vehicular sobre la Vialidad Mexiquense, una obra clave para mejorar la movilidad entre Ecatepec y Tecámac, que beneficia a miles de habitantes y conductores en su conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

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