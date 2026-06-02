Ni Jalisco ni Guanajuato: el estado con más casos de picaduras de serpiente en todo México

Veracruz ocupa el primer lugar nacional en casos acumulados de mordedura de serpiente en los últimos cinco años, de acuerdo con datos del Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (SUAVE). El estado suma una cantidad de casos equivalentes al 11.14% del total registrado en territorio nacional.

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¿Cuántos casos de mordeduras de serpiente se han registrado en Veracruz?

Según información del SUAVE, hasta el momento se han registrado 1,902 casos de mordeduras de serpiente en Veracruz. En ese estado, los municipios con mayor registro son Poza Rica, Tantoyuca y Chicontepec. Solo estos tres concentran el 42.44% del total de los casos que ocurren en territorio veracruzano.

Las autoridades sanitarias consideran las mordeduras de serpientes un problema de salud pública en Veracruz, que afecta principalmente a personas que viven en áreas rurales. Por ello, estas zonas deben ser prioridad en prevención y capacitación para el manejo médico oportuno, aseguran.

Veracruz Infografía sobre la cantidad de casos de mordeduras de serpiente en México. (Municipios de Veracruz)

¿Qué otros estados concentran más casos de mordedura de serpiente en México?

En el comparativo nacional, por debajo de Veracruz en cantidad de casos aparecen los siguientes estados:

Puebla : 1,676 casos acumulados

: 1,676 casos acumulados Oaxaca : 1,611 casos

: 1,611 casos San Luis Potosí : 1,316 casos

: 1,316 casos Hidalgo : 1,239 casos

: 1,239 casos Chiapas: 1,029 casos

La Secretaría de Salud también informa que la especie identificada como responsable de la mayoría de los ataques es la Bothrops asper, conocida comúnmente como terciopelo o nauyaca.

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