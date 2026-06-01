En la actualidad, muchas parejas optan por tener mascotas como perros y gatos en lugar de hijos, y aunque muchos podrían pensar que un peludo puede ser una responsabilidad menor, la resolución de un juez en Tabasco demuestra que no es así.

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¿Qué pasó con el husky “Lucas”?

El caso de “Lucas”, un perrito de raza husky, abrió la conversación sobre las responsabilidades con las mascotas, pues un juzgado de lo familiar en Tabasco ordenó pagar una “pensión alimenticia” para el lomito de tres años de edad, después de la separación de la pareja que lo criaba.

De acuerdo con el testimonio de su dueña, decidió incluir a “Lucas” en la demanda familiar por los altos que implica mantener a un perro de gran tamaño, y además recalcó que uno de los compromisos con su expareja era repartir equitativamente los gastos.

Estela, la propietaria de “Lucas”, reconoció que el hecho de incluir al perro en la demanda le trajo críticas incluso de familiares y amigos, pero recalcó en que el acuerdo con su expareja era repartir los gastos del lomito equitativamente, por lo que consideraba injusto que al separarse, esta responsabilidad recayera completamente en ella.

¿Por qué procedió legalmente la pensión alimenticia para “Lucas”?

Bellanila Andrea Hernández Reyes, abogada de Estela en el caso, explicó que la resolución favorable a su cliente tiene que ver con un nuevo enfoque jurídico que reconoce a los animales de compañía como seres sintientes e integrantes de las llamadas “familias multiespecie”.

Este es el primer caso de este tipo que se resuelve de manera favorable en Tabasco, por lo que Hernández Reyes destacó que podría sentar un precedente para futuros casos y hasta reformas legales en materia de manutención, guarda y custodia de mascotas.

“Papá” de “Lucas” tiene nuevas responsabilidades

El caso inició en mayo de 2025, y tras casi un año de litigio, el juez determinó que el “papá” de “Lucas” tiene responsabilidades económicas con el animal que en algún momento fue parte de su familia.

Por esta razón, el hombre está obligado legalmente a realizar aportaciones económicas destinadas a cubrir gastos de alimentación, atención veterinaria y demás necesidades del husky.

Inicialmente, se había presentado un recurso de apelación al caso, pero finalmente se resolvió por convenio entre las partes implicadas.

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