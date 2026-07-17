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/México/Nota

Sismo de 7.4 sacude Chiapas hoy viernes 17 de julio; se activan protocolos

Protección Civil de Chiapas y Tabasco se encuentran realizando las revisiones pertinentes para descartar daños.

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1 minuto lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La mañana de este viernes 17 de julio el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de magnitud 7.4 en Chiapas por lo que se activaron los protocolos de emergencia.

Sismo sacude Chiapas

De acuerdo con los primeros reportes el sismo fue de preliminar 6.8 al suroeste de Huixtla en Chiapas, pero minutos después se actualizó la información y se confirmó que fue un sismo de magnitud 7.4 al suroeste de Ciudad Hidalgo en Chiapas. Ante ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil activaron los protocolos para atender la emergencia.

Además, en Tabasco también se activaron los protocolos de atención y verificación tras el sismo registrado.

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