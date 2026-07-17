¡Volvió a casa! El tierno perrito ‘Haaland’ se reencontró con su dueño gracias a la Jornada de Adopción

Las historias con final feliz existen y esta vez ocurrió la CDMX durante el segundo día de la Jornada de Adopción de Perritos y Gatitos en la Glorieta de los Insurgentes, en donde decenas de personas fueron testigos de un emotivo reencuentro.

Todo comenzó cuando una reportera mostró en televisión en vivo a un tierno peludito. La Brigada de Vigilancia Animal (BVA) lo había rescatado y bautizado como “Haaland”, en honor al futbolista noruego, sin imaginar que su dueño lo estaba viendo al otro lado de la pantalla.

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De “Haaland” a “Bigotes”: El tierno reencuentro que se volvió viral

Al ver el noticiero, un joven identificado como Saúl reconoció de inmediato al alegre lomito: no se trataba de ningún “Haaland”, sino de “Bigotes”, su mascota que se había escapado hace meses y a quien buscó incansablemente durante semanas.

Saúl acudió de inmediato al módulo de la Glorieta de los Insurgentes y tras presentar fotografías y pruebas que acreditaban que el perrito era suyo, la Brigada Animal gestionó la devolución.

Después de medio año de incertidumbre, “Bigotes” regresó a casa sano y salvo con su verdadera familia.

¿Cuántas mascotas ha entregado la Brigada de Vigilancia Animal?

La Brigada de Vigilancia Animal informó que, durante los primeros dos días de esta jornada en la Ciudad de México, ya se han concretado más de 20 adopciones de perros y gatos rescatados de situaciones de maltrato o abandono.

¿Hasta cuándo estará la Jornada de Adopción de Perritos y Gatitos?

Si tú también quieres cambiarle la vida a un peludito, ¡todavía estás a tiempo! La jornada en la Glorieta de los Insurgentes continuará hasta el domingo 19 de julio.

Requisitos para adoptar una mascota de la Brigada Animal de la CDMX

Si te enamoras de uno de los lomitos o michis rescatados, estos son los documentos oficiales que debes presentar para iniciar el proceso de adopción responsable:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses) de la CDMX o zona metropolitana

Llenar el formato de solicitud de adopción que te proporciona la Brigada en el sitio

Firma de una carta compromiso de cuidado responsable (para garantizar su salud, alimentación y permitir visitas de seguimiento)

¿Cómo es el proceso de adopción paso a paso?

Conoce a los candidatos: Puedes acudir directamente a la jornada o seguir las redes de la SSC CDMX. Todos los animalitos se entregan esterilizados, vacunados y desparasitados.

Entrevista filtro: El personal de la BVA platica contigo para evaluar si tu estilo de vida, espacio y presupuesto son ideales para la mascota. Visita al domicilio (Opcional): En algunos casos, los brigadistas verifican que tu hogar sea totalmente seguro y no existan riesgos de escape. Entrega y amor: ¡Listo! Te entregan formalmente a tu nuevo compañero de vida y se mantiene un seguimiento constante de su adaptación.

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