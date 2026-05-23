Últimos días para verificar en Veracruz: se acaba el plazo para todas estas placas o habrá multas

El calendario oficial del Programa de Verificación Vehicular establece plazos estrictos para cada sector de la población. El corte de mayo concluye de forma definitiva en pocos días y los centros autorizados registran mayor afluencia. Evita recargos innecesarios en tu patrimonio al revisar el calendario oficial antes de que termine el mes en curso.

Muchos automovilistas desconocen que su periodo asignado expira y arriesgan su circulación regular por la entidad. La normativa vigente sanciona a quienes posterguen esta revisión mecánica obligatoria para el segundo semestre del año. Cumple a tiempo con la evaluación de emisiones contaminantes para mantener tus papeles en orden y circular libremente.

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¿Qué placas tienen los últimos días para verificar en Veracruz?

El plazo que vence el próximo 31 de mayo aplica de forma exclusiva para los vehículos con engomado color verde. Esta medida de carácter administrativo abarca a todas las unidades cuyas placas de circulación terminen con los dígitos 1 y 2.

La Secretaría de Medio Ambiente estatal coordina estos periodos semestrales para regular las emisiones de gases contaminantes en la región. El incumplimiento de este calendario activa de forma automática una infracción estipulada en el Reglamento de Tránsito y Seguridad Vial de la entidad.

El artículo respectivo de la ley local define que la multa por verificación extemporánea equivale a una tasación fija en Unidades de Medida y Actualización. El costo de la UMA en 2026 es de $117.31 pesos, por lo que la sanción final representa un golpe financiero considerable para el propietario.

cambio de placas Veracruz El canje de placas sube a 1,202 pesos durante los meses de mayo y junio en el estado. (Getty Images / Canva Pro)

¿Cuánto cuesta el control vehicular y la verificación en Veracruz?

El cumplimiento de los deberes fiscales y ambientales mantiene costos diferenciados para los usuarios de unidades motorizadas durante este periodo. El pago correspondiente al control vehicular anual permanece sin modificaciones y mantiene una tarifa fija de 1,287 pesos con impuestos incluidos.

Este trámite general no cuenta con el esquema de descuentos escalonados que benefició a los contribuyentes en los meses previos del año. Las autoridades recaudatorias eliminaron las condonaciones especiales, por lo que el monto se debe liquidar de manera íntegra en las oficinas correspondientes.

Por su parte, el costo del servicio en los centros de verificación autorizados conserva un precio estable de 493 pesos vigentes. Esta tarifa absorbió los ajustes inflacionarios de la Unidad de Medida y Actualización desde el inicio de la temporada operativa actual.

¿De cuánto es el aumento del reemplacamiento en Veracruz para mayo y junio?

El canje de placas vehiculares experimenta una modificación al alza en su costo durante los meses de mayo y junio. El precio de este trámite específico pasó de 858 pesos a 1,202 pesos, lo que significa un incremento directo a la economía ciudadana.

La misma tendencia ascendente aplica para el trámite de alta vehicular, el cual subió de 715 a 1,001 pesos en esta misma ventana temporal. Los conductores que posterguen este movimiento hasta el mes de julio afrontarán la pérdida total de los subsidios estatales remanentes.

A partir del segundo semestre del año, el canje de matrículas alcanzará su tarifa máxima de 1,716 pesos en ventanilla. El alta de unidades nuevas o usadas ascenderá a 1,430 pesos, conforme a la proyección financiera estipulada para el ejercicio fiscal presente.

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