Es ley y pocos lo saben: Querétaro multa al conductor aunque sea su pasajero quien cometa esta infracción dentro del auto

El Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro sancionará al conductor que permita a sus pasajeros ingerir bebidas alcohólicas dentro del auto si esta acción genera una alteración al orden público.

De acuerdo con el artículo 95 de este ordenamiento vial, la misma multa aplicable por manejar bajo los efectos del alcohol se impondrá a quien permita el consumo a sus acompañantes dentro de la cabina.

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¿De cuánto es la multa en Querétaro si el conductor o sus pasajeros consumen alcohol dentro del vehículo?

El Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro prohíbe de forma estricta que cualquier persona consuma bebidas alcohólicas en el habitáculo, sin importar si viaja en el asiento del copiloto o en la parte trasera. Los oficiales de tránsito aplicarán las sanciones vigentes cuando detecten desorden y consumo de alcohol en el automóvil.

Los agentes de movilidad impondrán los castigos económicos y administrativos correspondientes al titular de la unidad motriz:

Los conductores particulares recibirán una multa de 50 a 60 UMAs (5,865.50 pesos a 7,038.60 pesos) si toleran pasajeros tomando.

recibirán una multa de 50 a 60 UMAs (5,865.50 pesos a 7,038.60 pesos) si toleran pasajeros tomando. El conductor será sancionado con arresto si el médico de la autoridad competente certifica estado de ebriedad o intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos .

si el médico de la autoridad competente certifica estado de ebriedad o intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos . La licencia para conducir sufrirá una penalización directa con la pérdida de 6 puntos en el historial del operador.

sufrirá una penalización directa con la pérdida de 6 puntos en el historial del operador. Los operadores de transporte público, escolar o de carga mantendrán una política de cero tolerancia al alcohol en la sangre.

¿Cómo actúan los oficiales en Querétaro ante la presencia de bebidas alcohólicas dentro del vehículo?

El personal de la Secretaría de seguridad local cuenta con la facultad de detener la marcha de los automóviles si detecta maniobras peligrosas en cualquier calle de Querétaro. Las entrevistas iniciales se realizarán a una distancia adecuada para identificar si emana aliento alcohólico de los ocupantes. Si el conductor sobrepasa los límites permitidos o sus acompañantes alteran el orden consumiendo alcohol, la grúa remitirá el automóvil al depósito.

El trámite de liberación de la unidad vehicular requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones de seguridad:

Un acompañante autorizado podrá conducir el vehículo y evitar el corralón si demuestra que no ha consumido alcohol.

podrá conducir el vehículo y evitar el corralón si demuestra que no ha consumido alcohol. El médico del punto de revisión valorará al copiloto para determinar si está apto para tomar el control del volante.

de revisión valorará al copiloto para determinar si está apto para tomar el control del volante. Los gastos de arrastre y almacenaje correrán a cargo del automovilista si el coche ingresa al depósito de vehículos.

y almacenaje correrán a cargo del automovilista si el coche ingresa al depósito de vehículos. Los documentos oficiales como la póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros vigente resultarán obligatorios.

El oficial a cargo del operativo llenará el formato de control y cadena de custodia junto con el conductor en la zona de revisión. La persona infraccionada será presentada ante la autoridad competente para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.

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