Es ley: Puebla multará a todos los conductores que lleven este tipo de envase en el auto

La Dirección de Tránsito de Puebla aplica sanciones económicas severas contra los conductores que circulen con envases abiertos de bebidas alcohólicas en el interior del auto.

El Tabulador para la Imposición de Multas tipifica las conductas prohibidas para sancionar de forma directa las distracciones físicas y el consumo de sustancias.

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¿Cuánto cuesta la multa por llevar envases abiertos de bebidas alcohólicas en Puebla?

El marco legal de tránsito de Puebla cataloga como infracción grave la simple posesión de recipientes destapados que contengan bebidas embriagantes, independientemente de si el coche se encuentra estacionado o en movimiento en la vía pública. Los agentes viales quedan facultados para levantar la boleta de infracción al detectar estas anomalías.

Los conductores sancionados deben cubrir las penalizaciones económicas bajo los siguientes criterios de la norma vigente:

Evitar envases abiertos: botellas, latas o recipientes con sellos rotos o contenido parcialmente consumido dentro de la cabina del vehículo.

botellas, latas o recipientes con sellos rotos o contenido parcialmente consumido dentro de la cabina del vehículo. Pagar la multa: la pena oscila entre 20 y 30 UMAs, lo que equivale a una sanción entre $2,346.20 pesos y $3,519.30 pesos

la pena oscila entre 20 y 30 UMAs, lo que equivale a una sanción entre y Liquidar el adeudo en las oficinas de recaudación de la entidad para acceder a los beneficios de pronto pago.

Ebrio al volante Puebla prepara multas para conductores que coman o beban al volante (Archivo)

¿Cuáles son los castigos viales por reincidencia en Puebla?

La acumulación de infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicotrópicas activa protocolos de castigo drásticos que inhabilitan de forma temporal o definitiva la capacidad de circulación del infractor. El sistema de control cruza los antecedentes del historial de la licencia para endurecer las consecuencias jurídicas.

Las penalizaciones administrativas por incurrir nuevamente en conducciones bajo el influjo de estupefacientes imponen los siguientes correctivos obligatorios:

Multa de 60 a 80 UMAs, una cifra equivalente a $7,038.60 pesos o hasta $9,384.80 pesos .

o hasta . Suspensión o cancelación definitiva del documento de conducir emitida por el área de seguridad vial estatal.

Inhabilitación para conducir y obligación para realizar cursos de readaptación.

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