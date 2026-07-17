Confirmado en Monterrey: Aeroméxico anuncia nueva medida sobre el vuelo directo a París que había iniciado en abril 2026

A partir de ahora, el vuelo directo entre Monterrey y París dejará de operar únicamente en ciertos meses del año para funcionar de forma permanente todo el año. La explicación de este ajuste está en el análisis que hizo la aerolínea sobre la demanda de la ruta, un movimiento que se da al mismo tiempo que la compañía retoma, este verano, sus vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) rumbo a Barcelona.

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¿Cuáles son los horarios del vuelo Monterrey-París de Aeroméxico?

La ruta seguirá operando con tres salidas semanales, a bordo de aviones Boeing 787 Dreamliner.

El vuelo AM 44, que parte de Monterrey, despega los lunes, jueves y sábados a las 18:05 horas y llega a su destino a las 11:45 del día siguiente. De regreso, el vuelo AM 45 sale de París los martes, viernes y domingos a las 14:00 horas, para aterrizar en Nuevo León a las 19:35. (En todos los casos, los horarios corresponden a la hora local de cada aeropuerto).

¿Qué dijo Aeroméxico sobre la ruta Monterrey-París?

Desde que se inauguró en abril de 2026, esta conexión aérea entre Monterrey y la capital francesa atrajo tanto a viajeros de negocios como a turistas. Además, quienes salen desde el norte del país pueden tomar otros vuelos hacia distintas ciudades de Europa gracias a los convenios de código compartido que Aeroméxico mantiene con otras aerolíneas.

Sobre esta decisión, Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico, señaló: “La respuesta de los clientes ante esta ruta ha superado nuestras expectativas“. El directivo añadió: “Con esta extensión seguiremos impulsando el intercambio comercial y la promoción turística entre el norte de México y Francia, brindando a los pasajeros más oportunidades para conectar con sus destinos favoritos, al mismo tiempo que fortalecemos nuestra presencia en el viejo continente".

Con este anuncio, el vuelo a París se suma a la conexión directa que Aeroméxico ya opera entre Monterrey y Madrid. La aerolínea, por su parte, también conecta con la capital francesa desde la Ciudad de México.

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